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AH股新聞

11/08/2023 09:10

《神州金融》滬深交易所研允股票、基金等證券申報數量以１股遞增

　　《經濟通通訊社１１日專訊》滬深交易所昨日晚間表示，在完善交易制度和優化交易監管方
面推出一系列舉措，以更好激發市場活力，研究將滬市主板股票、基金等，深市上市股票、基金
等證券的申報數量要求由１００股的整數倍調整為１００股起、以１股遞增。
　　不過，此舉沒有涉及科創板，科創板設立時已取消了１００股整數倍的要求，申報數量在
２００股以上可以以１股為單位遞增。滬深交易所在通知中均未明確零股交易的具體落地時間。
　　同時，交易所還研究ＥＴＦ引入盤後固定價格交易機制。盤後固定價格交易是盤中連續交易
的有效補充，不僅可以滿足投資者在競價撮合時段之外以確定性價格成交的交易需求，也有利於
減少被動跟蹤收市價的大額交易對盤中交易價格的衝擊。
　　最後，還要優化交易監管，平衡好保持交易通暢和打擊惡意炒作，發布交易監管業務規則英
文版本。
　　南開大學金融發展研究院院長田利輝認為，證券申報數量降維的舉措能夠降低交易成本，提
升資金效率，提升市場流動性。ＥＴＦ盤後交易舉措能夠豐富交易方式，拓展交易時間，提升市
場便利性。交易監管優化的舉措能夠更好地實現零容忍和不干預，推進標準公開，維護穩定運行
，提升市場透明度。（ｌｃ）

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