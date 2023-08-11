《經濟通通訊社１１日專訊》近期，多家上市公司披露實施回購或股東增持的最新消息。

Ｗｉｎｄ數據顯示，截至８月１０日，今年以來已有８６３家上市公司實施回購方案，３３６家

上市公司的股東增持自家股票。

其中，牧原股份（深：００２７１４）、鹽湖股份（深：０００７９２）、海康威視

（深：００２４１５）、中聯重科（深：０００１５７）回購金額均超過１０億元（人民幣．下

同），位居前列。含上述４家公司在內，共有９５家公司回購金額過億元。增持方面，有５２家

公司的股東增持參考市值過億元，興業銀行（滬：６０１１６６）等６家公司超過１０億元。

分行業看，今年以來回購股份的公司多集中在信息傳輸、軟件和信息技術服務業、製造業等

領域。增持則多現於銀行業，今年以來已有重慶銀行（０１９６３）（滬：６０１９６３）、齊

魯銀行（滬：６０１６６５）等多家上市銀行啟動股東增持股份措施。部分已實施完成增持計劃

，增持主體以大股東及高管人員為主。

業內人士表示，當前上市公司及相關方積極開展回購增持，傳遞出對公司內在價值的認可和

持續穩定發展的信心，對活躍資本市場、提振投資者信心具有積極作用。可以預期，這一輪回購

增持潮還會延續，並有望高潮迭起。（ｌｃ）

