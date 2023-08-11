《經濟通通訊社１１日專訊》地方債風險問題已迫在眉睫，成為中國政府不得不面對的灰犀

牛事件。據《彭博》報道，中國財政部近日召開會議，明確向北京、上海、廣東和西藏之外的其

他省級政府下達約１萬億元（人民幣．下同）的再融資債券額度，而且融資所得可用於償還隱性

債務，即包括城投平台欠下的天量債務。

報道引述消息指，各地所得到的額度已經敲定，其中有１２個省市獲點名為高風險地區，包

括貴州、天津、湖南、吉林和安徽等，此次發行再融資債券的計劃將分批進行。

中國財政部未就報道內容作出回應。



＊表內債置換隱性債，前財長曾公開反對＊



發行再融資債券償還隱性債務，相當於把高風險的隱性債務置換成可見的表內債務，報道分

析，此次置換債更多著墨在短期內化解地方政府融資平台可能爆發的信用風險，有助降低地方債

務的融資成本，拉長債務久期，一定程度上改善地方融資環境。

但這樣的做法相當於中央縱容地方過度借貸過度建設，亦存在爭議，前中國財政部長樓繼偉

曾在採訪中表示，不應通過債務置換解決地方債風險，因為這樣做會引發道德風險，導致地方債

務規模愈來愈大，他認為中央應守住「堅決不救」的底線，建議通過債務展期、出售資產等方式

逐步化解風險。（ｅｙ）

