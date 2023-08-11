《經濟通通訊社１１日專訊》美國７月ＣＰＩ按年升３﹒２％，較預期的升３﹒３％為低，

有內地券商分析美聯儲在７月已進行了本周期最後一次加息。滬深股市今早幾乎無異動，上證綜

合指數（滬綜指）今早平開，報３２５４﹒４８點，深成指稍高開０﹒１％。觀望中證監的公司

債券部門將於今早與一些房地產開發商和金融機構召開線上會議，地產股造好；至於券商、燃氣

股則走低。

人民銀行進行２０億元（人民幣．下同），今日零投放零回籠，本周淨回籠３５０億元。

內媒《第一財經》引述機構人士指，此前出現債務逾期的房企龍頭碧桂園（０２００７）已

經在籌備債務重整，近期有望啟動相關程序，並已聘請中金為財務顧問主導重整事宜。

滬深交易所推出「交易端」活躍資本市場舉措，包括研究允許股票、基金等證券申報數量可

以以１股（份）為單位遞增、研究ＥＴＦ引入盤後固定價格交易機制，及優化交易監管，不過券

商業界最為期待的放寬Ａ股Ｔ＋０交易制度及降低股票交易印花稅，均沒有被提及。

中美關係方面，中國國家安全部公告近日破獲一起美國中央情報局間諜案，已將犯罪嫌疑人

曾某某採取強制措施，並移送檢察機關審查起訴。當局指曾某某是國內某軍工集團的工作人員，

向美國中情局提供大量中國核心情報，收取間諜經費。（ｅｙ）

