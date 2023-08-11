《經濟通通訊社１１日專訊》滬深交易所推出「交易端」活躍資本市場舉措，包括研究允許

股票、基金等證券申報數量可以以１股（份）為單位遞增、研究ＥＴＦ引入盤後固定價格交易機

制，及優化交易監管，不過券商界最為期待的放寬Ａ股Ｔ＋０交易制度及降低股票交易印花稅，

均沒有被提及。

券商、保險股平均跌幅超過２％，拖累Ａ場平開後顯著挫，滬綜指跌幅一度擴大至１﹒６％

，低見３２０２﹒７８點差些穿三千二，半日收市則跌１﹒１９％，報３２１５﹒８２點，深成

指跌１﹒２４％，創業板指跌１﹒２３％。北上資金快速流出，陸股通目前淨流出超過１００億

元（人民幣．下同）。

兩市半日成交４６６８億元，較上日（１０日）同時段的低水平成交上升１１﹒１％，但仍

處於較低水平。

另據內媒《第一財經》引述機構人士指，此前出現債務逾期的房企龍頭碧桂園

（０２００７）已經在籌備債務重整，近期有望啟動相關程序，並已聘請中金為財務顧問主導重

整事宜。



＊允股民買碎股，股王茅台不為所動＊



活躍資本市場舉措力度不及預期，業界此前的建議亦未獲聽取，券商板塊表現差，錦龍股份

（深：０００７１２）挫７﹒７％，紅塔證券（滬：６０１２３６）跌６﹒１％，中金公司

（滬：６０１９９５）走低３﹒６％，光大證券（滬：６０１７８８）跌３﹒２％，中信建投

（滬：６０１０６６）跌２﹒９％。

滬深交易所研究允許股票、基金等證券申報數量可以以１股（份）為單位遞增，業界料股價

較「大份」的股票的交易量有望上升，例如一股超過１８００元的股王茅台，股民如果資金不夠

買入２００股，在新規下最少可買１０１股。

不過股價最高的前２０隻Ａ股，目前只有三股上升，其他均告下跌，如惠泰醫療

（滬：６８８６１７）挫３﹒１％，愛美客（深：３００８９６）跌１﹒１％，金山辦公

（滬：６８８１１１）軟０﹒１％，貴州茅台亦跌１﹒４％。



＊燃氣股急回吐，地產股亦跌＊



國際天然氣期貨價格周三（９日）急飆惟翌日顯著回吐，Ａ場燃氣股隨即回跌，成都燃氣

（滬：６０３０５３）挫５﹒６％，德龍匯能（深：０００５９３）挫５﹒３％，深圳燃氣

（滬：６０１１３９）跌５﹒２％，百川能源（滬：６００６８１）跌５％，新天然氣

（滬：６０３３９３）跌４﹒８％。

據外電此前報道，中國證監會的公司債券部門計劃今早與一些房地產開發商和金融機構召開

房地產市場線上會議，不過本周發生離岸債逾期付息的碧桂園（０２００７）則未被邀請參加該

會議。一線地產股今早仍向下走，金地集團（滬：６００３８３）跌０﹒６％，招商蛇口

（深：００１９７９）跌０﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）、萬科Ａ

（深：０００００２）跌０﹒４％。（ｅｙ）

