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AH股新聞

11/08/2023 15:03

《Ａ股行情》滬指挫２％十個月最大單日跌幅，資金急逃全周跌３％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》在中央政治局會議作出信心喊話之後剛滿半個月，中國股市並
經歷慘烈一周，在進出口及通脹數據都不甚樂觀的情況下，北上資金連續五日流出Ａ股，今日更
是在活躍資本市場舉措力度失望的情況下，出現資金大舉出逃的現象。Ａ場所有行業板塊今日全
跌，滬綜指在券商、保險、白酒等權重板塊急跌下，全日收挫２﹒０１％，是自２０２２年１０
月２８日以來的最大單日跌幅，收市報３１８９﹒２５點，失守三千二，回到政治局會議召開前
的水平。
　　以全周來看，滬綜指五日內下跌了３％，結束連續兩周上升趨勢，並創下自２０２２年底以
來最大單周跌幅。
　　深成指今日跌２﹒１８％，創業板指更挫２﹒３３％。
　　資本市場並不活躍，兩市全日成交７６３６億元（人民幣．下同），惟按日仍升一成；外資
今日過陸股通淨流出１２３﹒３８億元，連續第五日淨流出，且今日創下自去年１０月２４日以
來最大流出額，總結全周陸股通共計流出近２５６億元。
　　據《彭博》報道，中國財政部近日召開會議，明確向北京、上海、廣東和西藏之外的其他省
級政府下達約１萬億元（人民幣．下同）的再融資債券額度，而且融資所得可用於償還隱性債務
，即包括城投平台欠下的天量債務。
　　另據內媒《財聯社》引述知情人士表示，中證監今早與一些房地產開發商和金融機構召開房
地產市場線上會議會議，主要了解房企銷售及債務情況，在融資方面有哪些需求及建議，但報道
沒有提及有關會議的更多細節。（ｅｙ）
　
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３８８４﹒２５　　－２﹒３０　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１８９﹒２５　　－２﹒０１　　　　３３９１﹒８７　　
　　上證Ａ股指數　　３３４３﹒３１　　－２﹒０１　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０８０８﹒８７　－２﹒１８　　　　４２４３﹒０４　　
　　深圳創業板指數　２１８７﹒０４　　－２﹒３３　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７２﹒２６　　－１﹒１５　　　　　０﹒８７　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１９０﹒０３　　－１﹒５４　　　　　０﹒５０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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