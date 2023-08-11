《經濟通通訊社１１日專訊》中國人民銀行廣州分行今日在官網發布《橫琴粵澳深度合作區

多功能自由貿易（電子圍網）帳戶業務實施細則（徵求意見稿）》，主要是對標國際標準制定帳

戶規則，通過多功能自由貿易帳戶構建資金「電子圍網」，在合作區探索跨境資金自由流入流出

和推進資本項目可兌換，推動合作區金融市場進一步對外開放，提升橫琴粵澳深度合作區貿易投

資自由化便利化水平。

《細則》共六章三十八條，當中明確，跨境資金流動總體按「一線放開、二線管住、同名有

限『滲透』」進行管理。其中在開立多功能自由貿易（電子圍網）帳戶條件方面，對於區內機構

，強調實質性經營並重點支持符合合作區產業發展導向的企業；對於境外機構，重點支持澳門的

機構，以及「走出去」企業、「一帶一路」項目的相關企業；對於境外個人，主要是便利港澳居

民和合作區急需人才的生活、就業等。

原則上，電子圍網帳戶「跨一線」資金自由劃轉，「跨二線」資金劃轉視同跨境交易管理。

合作區機構「跨二線」同名帳戶資金劃轉實行額度管理允許有限「滲透」，資金使用參照負面清

單管理。非同名資金劃轉僅限於海關視同進出口管理的貨物貿易資金結算。金融機構開展電子圍

網分帳核算業務產生的本外幣頭寸應在合作區內或境外平盤。

人民銀行廣州分行根據宏觀審慎管理要求，負責電子圍網業務的監督管理，建立本外幣協調

監管工作機制。人民銀行珠海市中心支行開展監測和日常監管，並建立風險預警機制。（ｓｌ）

