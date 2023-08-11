《經濟通通訊社１１日專訊》據內地官媒《證券時報》旗下新媒體「券商中國」報道，華南

一家券商近期就市場政策熱點調研，在與住建部、國有大行及全國性股份商業銀行總行交流之後

，「他們表示，地產調控政策細則或將在８月下旬至９月初逐步落地」。報道強調，房地產企穩

才能帶動中國經濟企穩。隨著碧桂園事件爆發，樓市又來到相對動盪期，在此時期特別需要政策

層面的快速支撐。

報道指，前期中央地產政策吹風會疊加四大一線城市表態，目前進入政策真空期，而一線城

市地產政策放開具有較強確定性。時值中央部委例常高溫假期，目前四大一線城市地產政策調控

方案已上報至中央，８月中下旬至９月初，政策細則或將逐步出台。



＊如首輪政策效力有限，１０月底評估後續有刺激政策＊



該券商認為，政策將總體圍繞分區域、分特定人群原則展開，不會一次性全面放開。其中四

大一線城市或同步放開，但以郊區為先，緩步釋放政策，留足後續政策空間。第一輪政策出台後

，住建部將動態監控一線城市市場，整體預計第一輪政策效力有限，１０月底將二次評估，視情

況推進後續刺激政策，底線是一線城市量價企穩回升，但回升價格幅度控制在５％以內。

存量房貸利率下調方面，總體按照法制化、市場化原則推進。目前各行收到人行指導文件，

但無定量要求。雖有提前還貸壓力，但按揭貸款屬於優質資產，銀行調降積極性一般，部分銀行

支行推出限期優惠券，但主要針對有提前還款意願客戶且以試點為主。在中央政策指導下，未來

存量房貸利率下調或將在四季度逐步落地，但由於協調難度高，或將具有明顯區域差異。

此外，超大特大城中村改造每年或將帶動１萬億至１﹒５萬億元人民幣投資，但由於項目周

期偏長，將平滑對銷售市場影響。同時本輪城中村改造預計以房票安置為主，部分項目或涉及貨

幣安置，考慮到成本和存量房去化，或以異地安置為主。資金或主要以專項債╱借款＋民間資本

形式，小部分或以抵押補充貸款（ＰＳＬ）注入。（ｓｌ）

