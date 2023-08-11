《經濟通通訊社１１日專訊》內地汽車市場近期掀起新一輪價格戰。吉利汽車

（００１７５）旗下高端純電動車品牌極氪（Ｚｅｅｋｒ）今日宣布，旗下首款車型極氪００１

限時降價３萬元（人民幣．下同）－３﹒７萬元，優惠對象為即日上午９時起至１２月３１日晚

１２時新下定用戶。

極氪副總裁林金文表示，今次降價並非為了清庫存，「極氪從來沒有庫存」。林金文同時強

調，即將推出的極氪百萬超跑ＺＥＥＫＲ ００１ ＦＲ並非００１的升級改款，極氪００１沒

有改款計劃。

極氪００１為極氪汽車首款車型，定位為純電動跨界獵跑，售價介乎３０萬－４０萬元。降

價後，該車型最低售價降至３０萬元以內，為２６﹒９萬元。根據吉利汽車披露的數據，極氪今

年７月銷售１﹒２萬輛，同比增長１４０％，創下單月歷史交付紀錄；１－７月累計銷量達

５﹒４７萬輛，同比增長１２７％。

早前有內媒報道，鑒於車企上半年銷量目標達成率普遍偏低，車企已提早在７、８月的車市

傳統淡季降價促銷；而中汽協７月汽車經銷商庫存指數連跌三個月反彈至５７﹒８％，逾三成汽

車經銷商已調高下半年銷售目標。（ｓｌ）

