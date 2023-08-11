《經濟通通訊社１１日專訊》據《俄羅斯衛星通訊社》報道，塞爾維亞總統武契奇在塞爾維
亞Ｈａｐｐｙ ＴＶ電視台的節目中表示，１０月將到中國參加「一帶一路」高峰論壇，期待在
高峰論壇上見到俄羅斯總統普京。
此前俄羅斯聯邦委員會議員、前駐華大使安德烈．杰尼索夫曾表示，中方期待普京１０月出
席「一帶一路」高峰論壇。普京的外交政策顧問烏沙科夫亦曾透露，普京計劃於１０月訪問中國
並出席一帶一路高峰論壇。（ｓｌ）
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11/08/2023 15:10
《中國要聞》塞爾維亞總統１０月訪華，盼一帶一路高峰論壇見普京
《經濟通通訊社１１日專訊》據《俄羅斯衛星通訊社》報道，塞爾維亞總統武契奇在塞爾維
亞Ｈａｐｐｙ ＴＶ電視台的節目中表示，１０月將到中國參加「一帶一路」高峰論壇，期待在
高峰論壇上見到俄羅斯總統普京。
此前俄羅斯聯邦委員會議員、前駐華大使安德烈．杰尼索夫曾表示，中方期待普京１０月出
席「一帶一路」高峰論壇。普京的外交政策顧問烏沙科夫亦曾透露，普京計劃於１０月訪問中國
並出席一帶一路高峰論壇。（ｓｌ）
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