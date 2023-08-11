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AH股新聞

11/08/2023 16:47

【聚焦數據】７月末社融規模存量３６５﹒８萬億，同比增８﹒９％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，７月末社會融資規模存量為３６５﹒７７萬億
元（人民幣．下同），同比增長８﹒９％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為
２２８﹒９萬億元，同比增長１１％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒８３萬
億元，同比下降１７﹒８％；委托貸款餘額為１１﹒３２萬億元，同比增長４％；信托貸款餘額
為３﹒７９萬億元，同比下降３﹒６％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒５５萬億元，同比持
平；企業債券餘額為３１﹒３７萬億元，同比下降０﹒４％；政府債券餘額為６３﹒９８萬億元
，同比增長１０﹒１％；非金融企業境內股票餘額為１１﹒１８萬億元，同比增長１０﹒６％。
　
＊對實體經濟發放貸款餘額佔社融存量的６２﹒６％＊
　
　　從結構看，７月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６２﹒６％
，同比高１﹒２個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒５％，同比低
０﹒２個百分點；委托貸款餘額佔比３﹒１％，同比低０﹒１個百分點；信托貸款餘額佔比１％
，同比低０﹒２個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒７％，同比低０﹒１個百分點；
企業債券餘額佔比８﹒６％，同比低０﹒８個百分點；政府債券餘額佔比１７﹒５％，同比高
０﹒２個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３﹒１％，同比高０﹒１個百分點。（ｓｌ）

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