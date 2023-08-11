【ＦＯＣＵＳ】去年下半年以來拼命減持阿里（０９９８８）的軟銀，以及８月初以來蜂湧

加倉碧桂園（０２００７）的北水，面對一個大賺，一個巨虧，此刻恐怕已雙雙哭暈。跟隨碧桂

園、花樣年（０１７７７）等地產股「入冬」的還有芯片股，繼三星電子公布半導體部門二季度

虧損４﹒３６萬億韓元（約３３億美元）後，中芯國際（００９８１）、華虹半導體

（０１３４７）二季度淨利同按年分別跌２２％、６％。



＊淘天受捧，菜鳥扭虧＊



在馬雲５月指點六大業務之首的淘天集團，「回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網」後，祭出

「用戶為先、生態繁榮、科技驅動」的淘寶，成功搶得電商類ＡＰＰ用戶活躍度頭把交椅，僅６

月的ＤＡＵ（日均活躍用戶）就按年增６﹒５％。

用戶－營收－利潤的正循環下，阿里公布的分拆後首份季報顯示，淘天集團二季度（第一財

季）收入按年增１２％，帶動阿里總營收時隔六個季度重現雙位數增長（１３﹒９％）；非公認

會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）淨利潤４４９﹒２２億元人幣（預期：３８３億元，按年飆

４８％。

其他五大自立門戶的業務表現各有千秋，按營收計第二大的雲智能集團（２５１﹒２３億元

），增速卻包尾僅按年４﹒１％，相比之下，中移動（００９４１）剛公布，上半年移動雲收入

按年勁升８０﹒５％。不過，其他四大業務－－菜鳥、阿里國際數字商業（速賣通、

Ｌａｚａｄａ等）、本地生活（餓了麼、高德等）、大文娛（優酷、大麥網等）的營收增長介乎

２９﹒８％至４０﹒７％，且阿里國際、本地生活的虧損錄急劇收窄，菜鳥、大文娛更轉虧為盈

。



＊北水火中取栗慘慘豬＊



阿里最新季報大超預期，固然有去年同期疫情反覆造成的低基數效應，但從各業務分拆後幹

勁十足，降本增效持續顯效，乃至關聯公司螞蟻集團據測算一季度淨利按年同增１７％看，巨無

霸最壞的時刻料已過去，如ＣＥＯ張勇所說，公司業務表現出令人鼓舞的趨勢和彈性。

對此徒增嘆息的恐怕要數二季度錄虧損４７７６億日圓的軟銀，據其披露，截至６月３０日

，所持阿里的市值或只有０﹒０２萬億日圓，相當於總持倉價值的０﹒１％。以港股計，阿里周

五（１１日）半日收市價已較６月底反彈近兩成。

恐押錯注的還有８月初起連續８個交易日?增持逾４億股碧桂園的北水，公司預期，上半年

虧損介乎４５０億元至５５０億元人民幣，相比恒大去年淨虧損５２７﹒２０億元人民幣可謂有

過之而無不及，股價今早創新低。耐人尋味的是，同樣由楊惠妍擔任主席的碧桂園服務

（０６０９８），近日宣布提前逾兩周派發２０２２年度末期股息及特別股息，機構測算楊氏及

其家族基金會料袋入６千萬美元，市場關注其是否會以此支付已進入寬限期的的２２５０萬美元

碧桂園到期債息。

失之交臂、火中取栗孰是孰非？一個簡單智慧或是，忌急功近利。

