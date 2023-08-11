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AH股新聞

11/08/2023 13:11

【ＦＯＣＵＳ】阿里大賺ＶＳ碧桂園巨虧，減持加倉同命相憐

　　【ＦＯＣＵＳ】去年下半年以來拼命減持阿里（０９９８８）的軟銀，以及８月初以來蜂湧
加倉碧桂園（０２００７）的北水，面對一個大賺，一個巨虧，此刻恐怕已雙雙哭暈。跟隨碧桂
園、花樣年（０１７７７）等地產股「入冬」的還有芯片股，繼三星電子公布半導體部門二季度
虧損４﹒３６萬億韓元（約３３億美元）後，中芯國際（００９８１）、華虹半導體
（０１３４７）二季度淨利同按年分別跌２２％、６％。
　
＊淘天受捧，菜鳥扭虧＊
　
　　在馬雲５月指點六大業務之首的淘天集團，「回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網」後，祭出
「用戶為先、生態繁榮、科技驅動」的淘寶，成功搶得電商類ＡＰＰ用戶活躍度頭把交椅，僅６
月的ＤＡＵ（日均活躍用戶）就按年增６﹒５％。
　　用戶－營收－利潤的正循環下，阿里公布的分拆後首份季報顯示，淘天集團二季度（第一財
季）收入按年增１２％，帶動阿里總營收時隔六個季度重現雙位數增長（１３﹒９％）；非公認
會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）淨利潤４４９﹒２２億元人幣（預期：３８３億元，按年飆
４８％。
　　其他五大自立門戶的業務表現各有千秋，按營收計第二大的雲智能集團（２５１﹒２３億元
），增速卻包尾僅按年４﹒１％，相比之下，中移動（００９４１）剛公布，上半年移動雲收入
按年勁升８０﹒５％。不過，其他四大業務－－菜鳥、阿里國際數字商業（速賣通、
Ｌａｚａｄａ等）、本地生活（餓了麼、高德等）、大文娛（優酷、大麥網等）的營收增長介乎
２９﹒８％至４０﹒７％，且阿里國際、本地生活的虧損錄急劇收窄，菜鳥、大文娛更轉虧為盈

　
＊北水火中取栗慘慘豬＊
　
　　阿里最新季報大超預期，固然有去年同期疫情反覆造成的低基數效應，但從各業務分拆後幹
勁十足，降本增效持續顯效，乃至關聯公司螞蟻集團據測算一季度淨利按年同增１７％看，巨無
霸最壞的時刻料已過去，如ＣＥＯ張勇所說，公司業務表現出令人鼓舞的趨勢和彈性。
　　對此徒增嘆息的恐怕要數二季度錄虧損４７７６億日圓的軟銀，據其披露，截至６月３０日
，所持阿里的市值或只有０﹒０２萬億日圓，相當於總持倉價值的０﹒１％。以港股計，阿里周
五（１１日）半日收市價已較６月底反彈近兩成。
　　恐押錯注的還有８月初起連續８個交易日?增持逾４億股碧桂園的北水，公司預期，上半年
虧損介乎４５０億元至５５０億元人民幣，相比恒大去年淨虧損５２７﹒２０億元人民幣可謂有
過之而無不及，股價今早創新低。耐人尋味的是，同樣由楊惠妍擔任主席的碧桂園服務
（０６０９８），近日宣布提前逾兩周派發２０２２年度末期股息及特別股息，機構測算楊氏及
其家族基金會料袋入６千萬美元，市場關注其是否會以此支付已進入寬限期的的２２５０萬美元
碧桂園到期債息。
　　失之交臂、火中取栗孰是孰非？一個簡單智慧或是，忌急功近利。

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