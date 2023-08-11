《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行今日公布的數據顯示，７月新增人民幣貸款３４５９

億元（人民幣．下同），創２００９年１１月以來新低，遠低於市場預期的８０００億元，同比

少增３４９８億元。７月社會融資規模增量為５２８２億元人民幣，創２０１６年７月以來最低

，遠低於市場預期的１﹒１萬億元，同比少２７０３億元。７月末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比

增長１０﹒７％，亦低於１１％的市場預期；人民幣貸款餘額２３０﹒９２萬億元，同比增長

１１﹒１％，低於１１﹒３％的市場預期。此外，７月人民幣存款減少１﹒１２萬億元，同比多

減１﹒１７萬億元。７月末社會融資規模存量則為３６５﹒７７萬億元，同比增長８﹒９％。

上海證券宏觀分析師胡月曉指出，７月信貸、社融和貨幣增長全面萎縮，且低於市場預期較

多，表明社會當中經濟行為主體的金融需求不大，經濟運行仍處偏軟狀態當中，或因樓市運行趨

勢性轉變的結果。過去社會融資成本一直較高的原因就在於樓市融資需求的虹吸效應，樓市趨勢

性轉變帶來的融資需求下降，實際上有利於中國融資結構的改善以及經濟轉型的推進。



＊分析：企業活力不足，通縮壓力將持續＊



南京證券固定收益分析師楊浩認為，數據反映「沒甚麼貸款需求了」，居民貸款６月曇花一

現，７月負增長，原因可能是民眾因為負擔太重而不消費、不投資。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬分析，７月信貸增長乏力，原因包括融資淡季需求不足，

政府債券發行繼續低迷。數據中最值得擔憂的是Ｍ１增速新低，與Ｍ２剪刀差繼續擴大，顯示企

業活力不足，通縮壓力仍將持續。在當前總需求存在缺口的情況下，貨幣政策刺激預計因保持匯

率穩定的要求而較為克制，後續信貸增速仍將進一步下滑。７月狹義貨幣（Ｍ１）餘額

６７﹒７２萬億元，同比增長２﹒３％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒８個和４﹒４個百

分點。（ｓｌ）

