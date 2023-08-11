《經濟通通訊社１１日專訊》小米（０１８１０）大模型ＭｉＬＭ－６Ｂ近日現身Ｃ－

Ｅｖａｌ、ＣＭＭＬＵ大模型評測榜單，參數規模為６４億，目前在Ｃ－Ｅｖａｌ總榜單排名第

１０、同參數量級排名第１，在ＣＭＭＬＵ中文向大模型排名第１。

在Ｃ－Ｅｖａｌ評估中，ＭｉＬＭ－６Ｂ的平均分為６０﹒２。Ｃ－Ｅｖａｌ數據集是一個

全面的中文基礎模型評測數據集，涵蓋了５２個學科和四個難度級別。

在ＣＭＭＬＵ評估中，ＭｉＬＭ－６Ｂ在ｚｅｒｏ－ｓｈｏｔ（零樣本學習）和ｆｉｖｅ－

ｓｈｏｔ（五個樣本）測試中的平均分分別為６０﹒３７和５７﹒１７，表現出良好的知識和推

理能力。ＣＭＭＬＵ數據集專門用於評估語言模型在中文語境下的知識和推理能力，涵蓋從基礎

學科到高級專業水平的６７個主題。

小米總裁盧偉冰早前透露，今年４月正式組建了ＡＩ實驗室大模型團隊，ＡＩ領域相關人員

超過１２００人，並指小米不會研究通用大語言模型。小米ＡＩ實驗室主任王斌亦表示，小米不

會單獨發布一款類ＣｈａｔＧＰＴ產品，「也不會發布一個ＰＰＴ，或者演示幾個例子，就說我

們有大模型了」，自研大模型最終會由產品帶出來。（ｓｌ）

