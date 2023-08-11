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AH股新聞

11/08/2023 16:19

《ＡＩ熱潮》小米大模型首曝光，評測成績名列前茅

　　《經濟通通訊社１１日專訊》小米（０１８１０）大模型ＭｉＬＭ－６Ｂ近日現身Ｃ－
Ｅｖａｌ、ＣＭＭＬＵ大模型評測榜單，參數規模為６４億，目前在Ｃ－Ｅｖａｌ總榜單排名第
１０、同參數量級排名第１，在ＣＭＭＬＵ中文向大模型排名第１。
　　在Ｃ－Ｅｖａｌ評估中，ＭｉＬＭ－６Ｂ的平均分為６０﹒２。Ｃ－Ｅｖａｌ數據集是一個
全面的中文基礎模型評測數據集，涵蓋了５２個學科和四個難度級別。
　　在ＣＭＭＬＵ評估中，ＭｉＬＭ－６Ｂ在ｚｅｒｏ－ｓｈｏｔ（零樣本學習）和ｆｉｖｅ－
ｓｈｏｔ（五個樣本）測試中的平均分分別為６０﹒３７和５７﹒１７，表現出良好的知識和推
理能力。ＣＭＭＬＵ數據集專門用於評估語言模型在中文語境下的知識和推理能力，涵蓋從基礎
學科到高級專業水平的６７個主題。
　　小米總裁盧偉冰早前透露，今年４月正式組建了ＡＩ實驗室大模型團隊，ＡＩ領域相關人員
超過１２００人，並指小米不會研究通用大語言模型。小米ＡＩ實驗室主任王斌亦表示，小米不
會單獨發布一款類ＣｈａｔＧＰＴ產品，「也不會發布一個ＰＰＴ，或者演示幾個例子，就說我
們有大模型了」，自研大模型最終會由產品帶出來。（ｓｌ）

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