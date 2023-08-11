《經濟通通訊社１１日專訊》中國外交部表示，新加坡總理李顯龍今日會見到訪的中共中央

政治局委員、外交部長王毅。王毅表示，相信中新關係將在兩國領導人戰略引領下，繼續走在中

國同周邊國家關係的前列。他並提到，中國的發展是和平力量的增長，是穩定因素的增強，將為

世界各國特別是周邊國家帶來持久紅利和發展機遇。然而，美國出於維持單極霸權需要，不願看

到中國等新興國家發展振興，一方面縱容支持「台獨」勢力倚美謀獨，衝撞中國的紅線底線；一

方面撕去公平競爭偽裝，脅迫他國搞針對中國的單邊保護主義。這些倒行逆施只會損害其自身信

譽，向世人證明美國已成為當今世界最大的不穩定因素。

李顯龍表示，新方高度評價中國推進現代化進程的決心和努力，將共同推動新中合作不斷前

行，開辟兩國關係新的未來。當今世界並不太平，期待大國發揮引領作用，尋求互利共贏。新方

支持東盟中國深化合作，共同維護地區和平穩定發展。

此外，王毅分別與新加坡第一副總理黃循財、外長維文見面。王毅向黃循財表示，中方願同

新方拓展新合作領域，並同新方加強多邊事務協調，展現中新關係新定位的豐富內涵。中方並將

同東盟國家一道，攜手構建中國東盟「五大家園」，推動中國東盟全面戰略夥伴關係持續穩定向

前發展。黃循財則稱，新方將積極參與中國現代化進程，期待赴華共同主持新中雙邊合作機制會

議。（ｓｌ）

