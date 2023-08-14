《經濟通通訊社１４日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，關於
嬰幼兒用共純化百白破疫苗，近日啟動ＩＩＩ期臨床試驗，並完成首例受試者入組。
該集團指，目前暫無國內疫苗廠商研發的組分百白破疫苗獲批上市，其嬰幼兒用共純化百白
破疫苗定位即為進口替代。ＩＩＩ期臨床試驗將基於Ｉ期臨床獲得的研究數據，評價該疫苗在２
月齡、３月齡嬰幼兒人群中接種的安全性及免疫原性，進行隨機、盲法、陽性疫苗對照的臨床試
驗。（ｗｈ）
etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載
14/08/2023 07:51
《國企紅籌》康希諾（６１８５）嬰幼兒用百白破疫苗首受試者入組
《經濟通通訊社１４日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，關於
嬰幼兒用共純化百白破疫苗，近日啟動ＩＩＩ期臨床試驗，並完成首例受試者入組。
該集團指，目前暫無國內疫苗廠商研發的組分百白破疫苗獲批上市，其嬰幼兒用共純化百白
破疫苗定位即為進口替代。ＩＩＩ期臨床試驗將基於Ｉ期臨床獲得的研究數據，評價該疫苗在２
月齡、３月齡嬰幼兒人群中接種的安全性及免疫原性，進行隨機、盲法、陽性疫苗對照的臨床試
驗。（ｗｈ）
etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰