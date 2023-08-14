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AH股新聞

14/08/2023 07:51

《國企紅籌》康希諾（６１８５）嬰幼兒用百白破疫苗首受試者入組

　　《經濟通通訊社１４日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，關於
嬰幼兒用共純化百白破疫苗，近日啟動ＩＩＩ期臨床試驗，並完成首例受試者入組。
　　該集團指，目前暫無國內疫苗廠商研發的組分百白破疫苗獲批上市，其嬰幼兒用共純化百白
破疫苗定位即為進口替代。ＩＩＩ期臨床試驗將基於Ｉ期臨床獲得的研究數據，評價該疫苗在２
月齡、３月齡嬰幼兒人群中接種的安全性及免疫原性，進行隨機、盲法、陽性疫苗對照的臨床試
驗。（ｗｈ）

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