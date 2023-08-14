《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國務院印發《關於進一步優化外商投資環

境加大吸引外商投資力度的意見》，提出６方面２４條政策措施。其中提到，強化外商投資促進

資金保障，鼓勵外商投資企業境內再投資；優化外商投資企業外籍員工停居留政策，探索便利化

的數據跨境流動安全管理機制。



＊鼓勵外商投資企業承擔重大科研攻關項目＊



《意見》提出６方面２４條政策措施。一是提高利用外資質量。加大重點領域引進外資力度

。支持外商投資在華設立研發中心，與國內企業聯合開展技術研發和產業化應用，鼓勵外商投資

企業及其設立的研發中心承擔重大科研攻關項目。加快生物醫藥領域外商投資項目落地投產，鼓

勵外商投資企業依法在境內開展境外已上市細胞和基因治療藥品臨床試驗，優化已上市境外生產

藥品轉移至境內生產的藥品上市註冊申請的申報程序。支持先進制造、現代服務、數字經濟等領

域外商投資企業與各類職業院校（含技工院校）、職業培訓機構開展職業教育和培訓。

二是保障外商投資企業國民待遇。保障依法參與政府採購活動，支持依法平等參與標準制定

工作，確保平等享受支持政策。盡快出台相關政策措施，進一步明確「中國境內生產」的具體標

準。研究創新合作採購方式，通過首購訂購等措施，支持外商投資企業在中國創新研發全球領先

產品。推動加快修訂政府採購法。



＊探索便利化的數據跨境流動安全管理機制＊



三是持續加強外商投資保護。健全外商投資權益保護機制，強化知識產權行政保護，加大知

識產權行政執法力度，規范涉外經貿政策法規制定。

四是提高投資運營便利化水平。優化外商投資企業外籍員工停居留政策，探索便利化的數據

跨境流動安全管理機制，統籌優化涉外商投資企業執法檢查，完善外商投資企業服務保障。

落實網絡安全法、數據安全法、個人信息保護法等要求，為符合條件的外商投資企業建立綠

色通道，高效開展重要數據和個人信息出境安全評估，促進數據安全有序自由流動。支持北京、

天津、上海、粵港澳大灣區等地在實施數據出境安全評估、個人信息保護認證、個人信息出境標

準合同備案等制度過程中，試點探索形成可自由流動的一般數據清單，建設服務平台，提供數據

跨境流動合規服務。

五是加大財稅支持力度。強化外商投資促進資金保障，鼓勵外商投資企業境內再投資，落實

外商投資企業相關稅收優惠政策，支持外商投資企業投資國家鼓勵發展領域。

六是完善外商投資促進方式。健全引資工作機制，便利境外投資促進工作，拓展外商投資促

進渠道，優化外商投資促進評價。

