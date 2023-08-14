《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家金融監管總局發文，要求各有關監管

局指導轄內保險公司結合受災受損情況，分區域、分險種、分行業、分步驟細化理賠舉措，力爭

一周內實現賠付及預賠付達３０％以上、月底前車險達９０％以上，同時要著力提升低收入群體

、新市民、小微企業等被保險人的預賠付比例。



＊切實做到能賠快賠、應賠盡賠＊



國家金融監管總局局長李雲澤指出，當務之急是全力以赴做好保險理賠工作。要堅持「特事

特辦，急事急辦」原則，最大限度簡化理賠流程和手續，開辟「綠色通道」，切實做到能賠快賠

、應賠盡賠。要堅持急用先行，強化對災毀房屋、農田、道路、供水供電通信等設施的金融支持

，保障恢復重建的資金需求，幫助受災群眾盡快恢復正常生產生活秩序。主動對接受災企業清單

，綜合採取調整還款計劃、貸款展期續貸、降低融資成本等方式，助力受災企業脫困。鼓勵金融

機構通過新增信貸規模、單列信貸計劃等方式，主動對接水利等基礎設施建設，助力提高災害防

範應對能力。



＊河北等１６個受災地區估損金額９７﹒８２億元＊



截至８月１２日１０時，河北等１６個受災地區的保險機構收到保險報案２６﹒０６萬件，

估損金額９７﹒８２億元（人民幣．下同），目前已賠付案件１１﹒４萬件，賠付金額１４﹒５

億元。據介紹，在受災地區保險機構收到的保險報案中，黑龍江、吉林兩省保險報案１﹒６３萬

件，估損金額１７﹒１８億元。

