《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》促進汽車消費流通，公安部交通管理局推

出優化機動車登記服務新措施。包括新車出廠提前查驗車輛，群眾上牌免交驗車輛，取消二手車

限遷、二手小客車轉讓登記「一證通辦」等便利措施。



＊擴大國產小客車註冊登記生產企業預查驗試點＊



一、簡化新車註冊登記手續，便利一站辦理新車上牌。在前期試點基礎上，進一步擴大國產

小客車註冊登記生產企業預查驗試點，在３６個城市３３家生產企業實行新車出廠提前查驗車輛

，群眾上牌免交驗車輛，減少群眾辦事排隊等候時間，適應互聯網線上售車等汽車銷售新模式，

更好促進汽車消費。積極支持在銀行、汽車金融公司等金融機構設立機動車登記服務站，便利群

眾一站辦理貸款和抵押登記手續。



＊無需再提交暫住地居住證明，便利異地購車＊



二、便利辦理二手車轉讓登記，促進二手車交易流通。會同商務、稅務等部門落實已推出的

取消二手車限遷、二手小客車轉讓登記「一證通辦」等便利措施。推行摩托車登記省內一證通辦

，對省（區）範圍內異地辦理摩托車註冊登記、轉讓登記、住所遷入的，申請人可以憑居民身份

證「一證通辦」，無需再提交暫住地居住證明，便利群眾異地購車登記。地方法規規章對購買摩

托車實行單獨管理政策的，按當地規定執行。

三、推行二手車出口登記異地通辦，促進二手車出口發展。對二手車出口企業異地收購車輛

的，允許在企業所在地申請注銷登記，持續推進交管服務跨省通辦。對具備開具二手車交易發票

條件的二手車出口企業，積極支持設立機動車登記服務站，便利企業一站式辦理登記，減成本、

降負擔，為二手車出口創造良好環境。

