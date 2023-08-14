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AH股新聞

14/08/2023 17:21

《中國要聞》科大訊飛董事長套現２５﹒５６億元償還債務

　　《經濟通通訊社１４日專訊》科大訊飛（深：００２２３０）發布公告稱，為償還債務，公
司董事長劉慶峰今日通過深交所大宗交易系統賣出公司１﹒７３％股份，持股比例下降至
５﹒５４％。按科大訊飛今日收市價每股６３﹒９８元（人民幣．下同）計算，此次減持可套現
２５﹒５６億元。
　　科大訊飛表示，２０２１年７月，為滿足公司業務快速發展帶來的營運資金需求，劉慶峰通
過質押融資等方式借款籌集資金２３﹒５億元，用於認購公司非公開發行股份，上述債務已到期
。為此，劉慶峰需要減持股份用於償還上述借款本金。
　　此外，科大訊飛明日將發布「訊飛星火認知大模型Ｖ２﹒０」。公司表示，本次發布會將展
現「訊飛星火認知大模型」上線１００天實現的快速升級迭代成果，展現科大訊飛在認知智能領
域業界領先的技術水平和快速迭代能力，以及認知大模型在各個領域的商業化潛力。同時和華為
聯合發布基於國產算力的星火一體機。若劉慶峰在８月１５日發布會之後減持股票還債，有可能
被市場誤讀成為了減持目的而刻意炒作股票，對下階段產業發展帶來不必要的負面影響。
　　科大訊飛上周五（１１日）發布的半年報顯示，上半年該公司實現營收７８﹒４億元，同比
下降２﹒２６％；實現歸母淨利７３５７﹒２萬元，同比下降７３﹒５４％。（ｌｃ）

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