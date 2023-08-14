《經濟通通訊社１４日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，於
２０２３年１月１日至７月３１日期間，子公司中國太平洋人壽保險累計原保險業務收入為
１７５０﹒７２億元（人民幣．下同），按年增長９﹒７％；子公司中國太平洋財產保險累計原
保險業務收入為１１８７﹒３７億元，按年增長１３﹒１％。（ｈｐ）
銀行定存加息至超過5厘！即刻上etnet格最佳定存息率！► 了解詳情
14/08/2023 17:48
《國企紅籌》太保首７個月壽險業務原保險收入按年增９﹒７％
《經濟通通訊社１４日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，於
２０２３年１月１日至７月３１日期間，子公司中國太平洋人壽保險累計原保險業務收入為
１７５０﹒７２億元（人民幣．下同），按年增長９﹒７％；子公司中國太平洋財產保險累計原
保險業務收入為１１８７﹒３７億元，按年增長１３﹒１％。（ｈｐ）
銀行定存加息至超過5厘！即刻上etnet格最佳定存息率！► 了解詳情
下一篇新聞︰14/08/2023 17:46 據報阿里巴巴已明確「釘釘」保持獨立發展，加速孵化
14/08/2023 17:43 《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首
14/08/2023 17:25 《行業數據》國慶中秋連休８天，同程：國際機票預訂增逾３５％
14/08/2023 17:21 《中國要聞》科大訊飛董事長套現２５﹒５６億元償還債務
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰