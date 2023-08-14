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AH股新聞

14/08/2023 17:48

《國企紅籌》太保首７個月壽險業務原保險收入按年增９﹒７％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，於
２０２３年１月１日至７月３１日期間，子公司中國太平洋人壽保險累計原保險業務收入為
１７５０﹒７２億元（人民幣．下同），按年增長９﹒７％；子公司中國太平洋財產保險累計原
保險業務收入為１１８７﹒３７億元，按年增長１３﹒１％。（ｈｐ）

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