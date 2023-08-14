《經濟通通訊１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



加大吸引外商投資力度２４條政策措施發布

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國務院日前發布《關於進一步優化外商投資環境，加大吸引外商投資力度的意見》，提出６方面

２４條政策措施，包括提高利用外資質量，拓寬吸引外資渠道；保障外商投資企業國民待遇；持

續加強外商投資保護等。



服貿會釋放對外開放信心

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２０２３年服貿會將於９月２日至６日在國家會議中心和首鋼園區舉辦，年度主題為「開放引領

發展，合作共贏未來」，展覽展示規模約１５﹒５萬平方米，設置９個專題，舉辦全球服務貿易

峰會等六大類活動。



地方債將迎發行高峰，對資金面影響有限

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８月以來，地方債發行節奏有所加快，對流動性的影響引發市場關注。專家表示，８月至９月可

能是地方政府債券發行高峰，考慮到當前人行貨幣政策取向較為明確，資金面收緊壓力將整體可

控。下半年降準依然可期。





《上海證券報》



加大吸引外商投資力度２４條新政發布

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國務院日前發布《加大吸引外商投資力度的意見》，要求更好統籌國內國際兩個大局，營造市場

化、法治化、國際化一流營商環境，充分發揮中國超大規模市場優勢，更大力度、更加有效吸引

和利用外商投資。



多項指標顯示中小企業景氣度提升

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近期，支持民營經濟和中小企業發展的政策密集出台，多項指標向好正在傳遞出中小企業景氣提

升的積極信號。中國中小企業協會公布，７月中小企業發展指數為８９﹒３，環比上升０﹒２點

，連續兩個月回升，且高於２０２２年同期水平。



國家金融監管總局要求保險業加快開展防汛救災理賠

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國家金融監管總局日前發布《關於加大保險預賠付力度，著力做好防汛救災保險理賠工作的通知

》，要求各有關監管局指導轄內保險公司細化理賠舉措，力爭一周內實現賠付及預賠付達３０％

以上、月底前車險達９０％以上。



《證券時報》



更大力度更加有效吸引和利用外商投資

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國務院日前發布《加大吸引外商投資力度的意見》，要求更好統籌國內國際兩個大局，營造市場

化、法治化、國際化一流營商環境，充分發揮中國超大規模市場優勢，更大力度、更加有效吸引

和利用外商投資。



實探北京暑期文旅市場＋夜間經濟

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作為觀察全年消費情況的重要窗口，暑期之於消費向來有「承前啟後」的作用。從７月以來情況

看，暑期文旅市場延續今年以來的火爆態勢，景區門票「一票難求」、地鐵客運同比大漲，不斷

湧現出來的研學、夜經濟等消費熱點則助力推高了暑期消費的熱度。



辯證看待ＡＩ算力股業績兌現低於預期

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隨著半年報披露大幕開啟，今年以來股價漲幅驚人的ＡＩ算力股上半年成績單陸續揭曉。整體來

看，ＡＩ算力概念股上半年業績普遍低於此前外界預期，或業績增幅遠低於同期公司股價漲幅。

（ｌｃ）

