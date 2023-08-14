《神州經脈》今日（１４日）Ａ股市場早段先受新增社融信貸數據「雪崩」及碧桂園債務風

險加劇消息刺激急跌，三大指數在午間收市均跌超過１％，午後則在互聯網、電信、傳媒等板塊

拉動下跌幅收窄，滬綜指全日跌０﹒３４％，報３１７８﹒４３點，盤中低見３１４１﹒６６點

，創今年１月５日以來新低；深成指跌０﹒５％，創業板指挫１﹒０２％。

兩市全日成交７４１９億元（人民幣．下同），較上日（１１日）跌２﹒８％，陸股通今日

淨流出４６﹒６３億元，屬連續第六日流出，累計流出超過３００億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日早盤曾跌超過２５０點破７﹒２６關口，低見

７﹒２７２６，尾盤跌幅收窄並一度回升至７﹒２４６０，最終收報７﹒２５３７，較上個交易

日４時３０分收盤價跌１９７點子，三連跌，創６月３０日以來一個半月新低。今日人民幣兌一

美元中間價報７﹒１６８６，較上個交易日跌９９點子，兩連跌，創７月１２日以來逾一個月新

低。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據傳中國民營資產管理龍頭中植集團出現流動性危機。多家上市公司近日公告稱，中植系

旗下融資平台中融信託產品出現逾期，《財聯社》更引述消息指，中融信託停兌規模達約

３５００億元，惟消息強調暫停兌付並不代表無法清償。內媒《第一財經》引述中融信託客服稱

，網上消息大部分屬於謠言，個人投資者所購產品的風險需看產品具體情況；而到中融信託線下

財富中心諮詢的投資者則獲告知公司正緊張處理，希望他們給公司多一些時間。另據外電報道，

國家金融監督管理總局上月成立工作組，以摸清中融信託的未償付債務和風險情況，當局要求中

融信託報告兌付計劃，以及哪些資產可供處置來應對流動性緊張情況。



２﹒ 人民銀行公布的各項融資數據現「斷崖式下跌」，大幅差過預期。人行主管報紙《金融時

報》引述意見指，評判金融支持實體經濟的力度不應單看一個月的貸款新增量，短頻的單月貸款

增減易受上年基數、季節因素、金融機構考核壓力、地方政府追求時點金融指標等多重因素的擾

動，波動較大。招聯首席研究員董希淼則認為，６月社會融資規模和人民幣貸款強勢反彈，增長

較快，金融機構信貸投放提前衝量，一定程度上構成對７月的透支，此外也要考慮到季節性因素

，７月本是信貸投放小月，洪水等自然災害也產生了一定影響。



３﹒ 英大證券首席經濟學家李大霄曾發明「少年牛」、「大國牛」、「溫柔牛」、「震盪牛」

等用詞，天天「吹牛」鼓勵股民入市，人稱「牛市旗手」，不過他竟在微博發文，呼籲長期資金

救市。李大霄在微博指出，每每市場大幅下跌，是長期資金入市的最好時機，既可以減少大幅波

動，又可以使得入市成本降低，一箭雙雕。他認為穩定市場對維持市場信心特別重要，對保護投

資者特別是中小投資者尤為重要，況且這段時間是政策利好密集期，政策態度愈來愈明確，不排

除會出台更加多的政策措施，呼籲長期資金「該出手時就出手」。



４﹒ 商務部部長助理陳春江在國務院政策例行吹風會上表示，要加大外商投資引導力度。比如

支持各地區在法定權限範圍內對符合鼓勵外商投資產業目錄規定的外商投資企業實施配套獎勵措

施；支持先進製造等領域外商投資企業與職業院校、職業培訓機構開展職業教育和培訓；研究創

新合作採購方式，通過首購訂購等措施，支持外商投資企業在中國創新研發全球領先產品等。



５﹒ 隨著內地醫藥領域反腐持續，機構投資者對生物醫藥上市公司展開了密集調研。８月以來

就有包括南微醫學、百濟神州、維力醫療、方盛製藥等１２家醫藥生物上市公司接受機構調研。

紅杉、高毅資產、高盛、摩通、中金公司、華夏基金等機構紛紛現身。此外，《路透》引述消息

人士稱，上海證券交易所已敦促中介機構密切關注尋求首次公開發行（ＩＰＯ）的中國藥品和醫

療器械製造商的銷售推廣活動。



６﹒ 針對颱風杜蘇芮引發的京津冀等地嚴重洪澇地質災害，保險業迎來理賠集中期。據國家金

融監督管理總局數據，截至８月１２日１０時，河北等１６個受災地區的保險機構收到保險報案

２６﹒０６萬件，估損金額約９８億元，已賠付案件１１﹒４萬件，賠付金額１４﹒５億元。局

方發布通知，要求各有關監管局要指導轄內保險公司結合受災受損情況，力爭一周內實現賠付及

預賠付達３０％以上、月底前車險達９０％以上，同時著力提升低收入群體、新市民、小微企業

等被保險人的預賠付比例。另外，農業農村部指，京津冀等地區遭受嚴重洪澇災害，不僅影響當

前災區蔬菜生產供應，而且影響秋季蔬菜定植，將對全國秋冬蔬菜保供穩價帶來較大壓力，各地

要統籌抓好生產、運輸、市場調控、質量安全等工作，確保蔬菜生產穩定、供應充足。



７﹒ 中國首家外商獨資消費貸公司捷信消金，日前在銀行業信貸資產登記流轉中心宣布出售一

份個人消費信用不良貸款資產包，包括共１２６﹒４萬戶、１４４﹒２萬筆個人消費信用貸不良

貸款，本金１５７﹒６億元，是該業務開通以來的最大規模個貸資產包，比今年上半年轉讓的不

良個貸資產總和還要多。捷信消金於今年４月已經提出過轉讓不良貸款資產，但當時轉讓的規模

只有２５７６﹒６萬元，遠低於今次擬轉讓規模。



８﹒ 商務部公告，自２０２３年８月１５日起，對原產於台灣地區的進口聚碳酸酯（ＰＣ）徵

收保證金，指經反傾銷調查後初步認定有關產品存在傾銷，對大陸聚碳酸酯產業有實質損害。根

據公告，對台灣地區公司徵收的保證金比率介乎１６﹒９％至２２﹒４％，當中台塑集團旗下台

灣化學纖維股份有限公司和日台合資的台灣出光石油化學股份有限公司均為１６﹒９％，同屬奇

美集團的奇美實業股份有限公司和奇菱科技股份有限公司均為１７％，其他台灣地區公司為

２２﹒４％。（ｓｌ）

