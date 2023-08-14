《鍾之日記》８月１４日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



在上周一系列經濟數據均亮出警號之後，明日中國將公布７月工業生產、投資及消費數據，

預計消費增長加速、工業生產及投資活動持穩，另外多家大行均不排除本月降息的可能性，明日

將有４０００億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，關注人行續做時會否下調利率，作為貸

款市場報價利率（ＬＰＲ）的前奏。

Ａ股市場早段先受新增社融信貸數據「雪崩」及碧桂園（０２００７）債務風險加劇消息刺

激急跌，三大指數在午間收市均跌超過１％，午後則在互聯網、電信、傳媒等板塊拉動下跌幅收

窄，滬綜指全日跌０﹒３４％，報３１７８﹒４３點，盤中低見３１４１﹒６６點，創今年１月

５日以來新低；深成指跌０﹒５％，創業板指挫１﹒０２％。

兩市全日成交７４１９億元人民幣，較上日（１１日）跌２﹒８％，陸股通今日淨流出

４６﹒６３億元人民幣，屬連續第六日流出，累計流出超過３００億元人民幣。

巴克萊經濟學家常健團隊表示，ＰＭＩ疲軟、ＣＰＩ和ＰＰＩ雙通縮、信貸增長放緩等經濟

形勢，已經滿足了人民銀行降準和下調政策利率的條件，預計人行將在未來幾周將降準２５個基

點，並將政策利率下調１０個基點；中信証券認為，近期降準的概率比較大，甚至不排除進一步

降低政策利率的可能性。



＊美鷹聲呼嘯，港股再跌３００點＊



美國７月ＰＰＩ按年增０﹒８％，核心ＰＰＩ按年升２﹒４％，均高於經預期的０﹒７％，

市場認為最新ＰＰＩ數據將支撐聯儲局鷹派的立場，有分析指聯儲局可能延至１１月才暫停加息

。外圍拖累加上內房及物管股領跌大市，港股向下，恒生指數收報１８７７３，跌３０１點或跌

１﹒６％，盤中低見１８５５４點，創超過一個月新低。主板成交逾１０４１億元。



＊碧桂園境內債集體停牌，投資者驚慌升級＊



碧桂園未能按時兌付兩筆美元債利息後，旗下１１隻境內債券由今日開巿起停牌，市場反應

激烈，碧桂園收跌１８﹒４％，碧桂園服務（０６０９８）跌９﹒７％，恒指日日連跌「多得佢

唔少」。碧桂園美元債出現逾期時，外界還希望公司只是暫時性出現流動性阻滯，不影響境內債

償付，但今次停牌的境內債中有一筆將於９月２日到期，則不得不讓投資者擔心。

該筆債券存續本金３９億元人民幣，據外電最新報道，碧桂園提議將該筆債券展期３６個月

並分７期兌付，今年內只會兌付債券本金的６％，這樣的償付計劃實在算不上有誠意，定必受到

債券持有人的反彈，更何況其他停牌債券都將於一年內到期，即使所有債券都完成展期，在房地

產市場需求持續萎縮的環境下，碧桂園在未來都要承受不小的負擔。

合生創展集團（００７５４）挫８﹒４％，世茂集團（００８１３）跌６﹒７％，雅居樂

（０３３８３）跌６﹒３％，中國金茂（００８１７）跌４﹒１％，新城發展（０１０３０）走

低３﹒６％。



＊放貸乏力內銀跌，催促賠償保險傷＊



人民銀行公布的最新融資數據現「斷崖式下跌」，大幅差過預期，其中７月份社會融資規模

增量為５２８２億元（人民幣．下同），遠遜於市場預期的１﹒１萬億元，創２０１７年有數據

以來新低，月內人民幣貸款增量更只有３４５９億元，創２００９年１１月以來新低，比預期的

８０００億元低了超過一半，而且住戶貸款中長期貸款增量出現負值，減少６７２億元，意味著

房貸存量按月有所減少。官媒以７月放貸乏力是因為６月衝指標構成透支來解釋，不過一系列數

據加劇中國經濟下行的擔憂，巴克萊預計人行將在未來幾周將降準２５個基點，並將政策利率下

調１０個基點。

內銀股近全線下行，郵儲銀行（０１６５８）挫３％領跌，招商銀行（０３９６８）跌

２﹒９％，交通銀行（０３３２８）跌２﹒４％，工商銀行（０１３９８）跌１﹒９６％，中國

銀行（０３９８８）跌１﹒８％。

內險股亦受壓，針對台風杜蘇芮引發的京津冀等地嚴重洪澇地質災害，保險業迎來理賠集中

期。國家金融監管總局發布通知，要求加大預賠力度，力爭一周內實現賠付及預賠付達３０％以

上、月底前車險達９０％以上。而截至８月１２日１０時，河北等１６個受災地區的保險機構收

到保險報案２６﹒０６萬件，估損金額約９８億元，已賠付案件１１﹒４萬件，賠付金額

１４﹒５億元。中國平安（０２３１８）挫３％，中國太平（００９６６）跌２﹒４％。

值得一提，中國人壽（０２６２８）持有２９﹒５９％的遠洋集團（０３３７７）宣布，其

美元債在寬限期內仍未能支付票據導致違約。中國人壽大跌２﹒８％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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