《經濟通通訊社１４日專訊》碧桂園（０２００７）未能按時兌付兩筆美元債利息後，最新

公布旗下１１隻境內債券由周一（１４日）開巿起停牌，據報涉及的債券規模約為１５７﹒０２

億元（人民幣．下同），其中到期日最早的是９月２日。另外，國資房企遠洋集團

（０３３７７）公布，其美元債在寬限期內仍未能支付票據導致違約。

碧桂園若違約將對房地產行業投下一枚震撼彈，威力不亞於恒大（０３３３３）爆雷。地產

股均跌，新城控股（滬：６０１１５５）跌３﹒５％，金地集團（滬：６００３８３）跌

２﹒７％，萬科Ａ（深：０００００２）挫２﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）跌

１﹒３％，大悅城（深：００００３１）跌１﹒２％，新湖中寶（滬：６００２０８）跌

１﹒１％。

巴克萊經濟學家常健團隊發報告指，中國３０個主要城市的房地產銷售８月跌幅進一步擴大

，預計住戶貸款需求未來將保持低迷，加上碧桂園違約風險對中國房地產市場帶來進一步下行風

險，預計一線城市也可能降低首次和二次購房者的首付比例。

穆迪表示，碧桂園信用困境可能會蔓延到中國的房地產和金融市場，尤其是這可能會進一步

削弱市場情緒，並延後中國房地產行業的復甦。

群益證券認為，碧桂園是行業中相對優質的民營企業，負債可控，融資手段較多，但是在房

地產市場低迷的情況下，仍面臨資金鏈斷裂的壓力。可以預見此次事件後民營地產商的銷售會更

加困難，急需更多政策支持。該行認為政府可能會出手協調銀行等債權人來維持公司的正常運轉

。（ｅｙ）

