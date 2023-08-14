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AH股新聞

14/08/2023 09:04

《駐滬專電》上交所多舉措支持京津冀東北地區防汛救災

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》近期，京津冀、東北等地遭遇嚴重洪澇災
害。上交所上周五（１１日）發文指，針對受災地區和投資者推出１５條務實舉措，從多元融資
支持、優化市場服務等多方面，支持防汛救災和災後重建工作，切實維護市場平穩運行。
　　首先，上交所支持受災地區擬申報發行人、中介機構提交項目申報、問詢回復等相關文件時
，因受災情影響、無法統一簽名的自然人，可以通過提供簽字頁電子掃描文檔方式辦理。因災情
影響無法及時回復審核問詢的企業，可以根據自身情況提出中止審核申請。上交所還提供免費的
「雲上市」服務，鼓勵受災地區發行人根據實際情況合理安排發行上市時間，優化網上網下路演
方式。鼓勵發行人通過上證路演中心開展免費網上路演。
　　其次，針對受災地區的經營主體，上交所支持發行募集資金主要用於救災重建的「防汛救災
專項債」。支持受災地區利用政府債券、公司債券、資產支持證券、基礎設施公募ＲＥＩＴｓ等
產品融資，適當放寬相關業務辦理時限。
　　最後，在已全面免收滬市上市公司２０２３年上市初費、上市年費、股東大會網絡投票費、
ＣＡ證書使用費等全部費用的基礎上，針對受災地區因受災影響對投資者服務能力的上市公司，
上交所可免費提供上證雲資源應急支持。

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