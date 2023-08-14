《經濟通通訊社１４日專訊》針對台風「杜蘇芮」引發的京津冀等地嚴重洪澇地質災害，保

險業迎來理賠集中期。據國家金融監督管理總局數據，截至８月１２日１０時，河北等１６個受

災地區的保險機構收到保險報案２６﹒０６萬件，估損金額約９８億元（人民幣．下同），已賠

付案件１１﹒４萬件，賠付金額１４﹒５億元。

目前，多家險企已啟動預賠付工作。截至８月９日，人保財險已先行向北京、河北、吉林、

黑龍江等受災嚴重地區的涉國計民生型客戶支付賠款２﹒５億元，其中，預付賠款１７６０萬元

，支持各地防汛救災。

截至８月１０日，平安產險北京分公司向北京某工程項目、北京某動物技術公司、北京某酒

店和涿州某圖書倉庫四家企業共支付預賠款１６００萬元。

８月９日，中國太保產險針對河北涿州損失嚴重的企業客戶，第一時間啟動先理賠後補充的

理賠預付機制，向機器設備和庫存商品浸泡急需及時修復的某膠帶制造公司、某食品機械公司等

企業預付賠款逾１３００萬元。針對京津冀暴雨災害，中國太保產險已完成預付逾３５００萬元

，各項查勘理賠工作正緊張有序地推進。

國家金融監管總局發布通知，要求加大預賠力度。各有關監管局要指導轄內保險公司結合受

災受損情況，分區域、分險種、分行業、分步驟細化理賠舉措，力爭一周內實現賠付及預賠付達

３０％以上、月底前車險達９０％以上，同時要著力提升低收入群體、新市民、小微企業等被保

險人的預賠付比例。（ｌｃ）

