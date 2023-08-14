《經濟通通訊社１４日專訊》近年來內地財富管理產品密集式爆雷，如今連上市公司都不

幸中招。金博股份（滬：６８８５９８）和南都物業（滬：６０３５０６）上周五（１１日）雙

雙公告稱，購買的中融信託產品逾期，引發市場關注。

南都物業稱，公司購買了３０００萬元（人民幣．下同）「中融－匯聚金１號貨幣基金集合

資金信託計劃」，但截至公告披露日，公司尚未收到本金及投資收益。鑑於此次投資款項的收回

尚存在不確定性，並基於非保本理財產品的性質，存在本息無法全額收回的風險。

金博股份表示，公司共購買了中融信託６０００萬元的產品，每隻各３０００萬元。截至公

告披露日，該信託產品本金及投資收益尚未收回，存在本息不能全部兌付或者僅部分兌付的風險

，警告如本息無法兌付將對公司２０２３年度利潤產生影響。

上述消息部分印證了市場最近的傳聞「中植爆雷引發中融信託停兌」。中植企業集團是中融

信託的股東之一，且是中國資產管理界的民營龍頭，不過旗下四大財富公司理財產品日前傳逾期

未兌付，中植企業集團反駁屬不實信息，不過近日網上廣傳有中植系財富顧問公開發道歉信，信

中稱中植系沒有扛過中國經濟下行的壓力，自６月起出現流動性缺口，公司決定於７月１９日起

暫停所有債權類產品的募資和兌付工作。

《財新網》引述多位「中植系」和中融信託人士指，最近市場情緒不好，中融信託資金池產

品出現了「擠兌」。報道引述分析指，這種資金池產品就是需要不斷有進款，有人買才能兌付，

但最近沒人買了就兌不出來了，只能停兌，接下來要麼有人買了給兌，要麼就把賣底層資產賣了

分錢。

信託資金池業務，是指信託公司通過滾動發行不同期限的信託計劃持續募集資金，將多隻信

託計劃募集的資金混合使用，通過後續募集的資金來兌付到期產品，其典型特徵是「滾動發行、

集合運作」。



＊ 五礦、光大、中航辟謠「爆雷」傳言＊



另外，除了中融信託之外，傳聞還稱「五礦信託、光大信託、中航信託也爆了」。五礦信託

回應稱，目前五礦信託產品一切正常。公司已就不實言論採取法律手段，追究造謠者法律責任。

光大信託回應指，公司管理的信託產品運營正常，對於不實言論和傳言公司將依法保留追究

法律責任的權利。

中航信託表示，針對近日互聯網造謠者發布的有關我司的不實信息，公司高度重視，已向公

安機關報案，將採取法律手段維護公司合法權益；我司現嚴正聲明：中航信託運行一切正常。

雖然傳聞中涉及的三家信託公司都在辟謠甚至報案，但這則傳聞帶來的衝擊或已顯現。一位

業內資深人士指，「中植集團是民間版華融，兌付出問題或將出現『多米諾骨牌效應』，城投、

信託都會加速爆雷，能撤的就早點兌出來吧，底層哪有好資產。」（ｌｃ）

