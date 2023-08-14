《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布的最新融資數據現「斷崖式下跌」，大幅差過預

期，其中７月份社會融資規模增量為５２８２億元（人民幣．下同），遠遜於市場預期的１﹒１

萬億元，創２０１７年有數據以來新低，月內人民幣貸款增量更只有３４５９億元，創２００９

年１１月以來新低，比預期的８０００億元低了超過一半，而且住戶貸款中長期貸款增量出現負

值，減少６７２億元，意味著房貸存量按月有所減少。

滬深股市上周五（１１日）已先行跑路，滬綜指大跌２％，人行數據在盤後公布，滬深股市

今早接力低開，滬綜指低開０﹒９３％，報３１５９﹒７１點，深成指低開１﹒０３％，創業板

指低開１﹒０９％，所有行業板塊股走低，地產、券商股領跌，逾５０００股中有超過４５００

股低開。

人民銀行主管報紙《金融時報》出口術為信貸環境緩頰，稱評判金融支持實體經濟的力度不

應單看一個月的貸款新增量，短頻的單月貸款增減易受上年基數、季節因素、金融機構考核壓力

、地方政府追求時點金融指標等多重因素的擾動，出現階段性波動也屬正常現象。報道更引述專

家指，６月社會融資規模和人民幣貸款強勢反彈，增長較快，金融機構信貸投放提前衝量，一定

程度上構成對７月的透支。

巴克萊認為，由於經濟下行壓力不斷加大，人行可能在未來幾周將降準２５個基點，並將政

策利率下調１０個基點。

碧桂園（０２００７）未能按時兌付兩筆美元債利息後，最新公布旗下１１隻境內債券由周

一（１４日）開巿起停牌，據報涉及的債券規模約為１５７﹒０２億元（人民幣．下同），其中

到期日最早的是９月２日。另外，國資房企遠洋集團（０３３７７）公布，其美元債在寬限期內

仍未能支付票據導致違約。

人民銀行進行６０億元７天期逆回購，今日淨投放３０億元。人行公開市場本周將有１８０

億元逆回購到期，周二還將有４０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，關注人行會否下調

ＭＬＦ利率。（ｅｙ）

