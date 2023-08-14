《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布的最新融資數據現「斷崖式下跌」，大幅差過預

期，其中７月份社會融資規模增量為５２８２億元（人民幣．下同），遠遜於市場預期的１﹒１

萬億元，創２０１７年有數據以來新低，月內人民幣貸款增量更只有３４５９億元，創２００９

年１１月以來新低，比預期的８０００億元低了超過一半，而且住戶貸款中長期貸款增量出現負

值，減少６７２億元，意味著房貸存量按月有所減少。

滬深股市上周五（１１日）已先行跑路，滬綜指大跌２％，在人行數據公布後，滬深股市今

早接力低開，汽車、地產、白酒、金融等板塊集體跌，拖累三大指數均挫超過１％。滬綜指半日

跌１﹒０１％，報３１５６﹒９點，深成指跌１﹒３５％，創業板指挫１﹒６％，逾５０００隻

股票中有超過３６００股下跌。

關注明日續作的中期借貸便利（ＭＬＦ）會否下調利率，兩市半日成交４６０３億元，較上

日同時段成交減少１﹒４％，陸股通淨流出超過２４億元。



＊地產股集體下跌＊



碧桂園（０２００７）未能按時兌付兩筆美元債利息後，最新公布旗下１１隻境內債券由周

一（１４日）開巿起停牌，據報涉及的債券規模約為１５７﹒０２億元，其中到期日最早的是９

月２日。另外，國資房企遠洋集團（０３３７７）公布，其美元債在寬限期內仍未能支付票據導

致違約。

碧桂園若違約將對房地產行業投下一枚震撼彈，威力不亞於恒大（０３３３３）爆雷。地產

股普遍跌，新城控股（滬：６０１１５５）挫３﹒５％，金地集團（滬：６００３８３）跌

２﹒８％，萬科Ａ（深：０００００２）跌２﹒３％，新湖中寶（滬：６００２０８）跌

１﹒９％，保利發展（滬：６０００４８）軟０﹒９％。

巴克萊經濟學家常健團隊發報告指，中國３０個主要城市的房地產銷售８月跌幅進一步擴大

，預計住戶貸款需求未來將保持低迷，加上碧桂園違約風險對中國房地產市場帶來進一步下行風

險，預計一線城市也可能降低首次和二次購房者的首付比例。

穆迪表示，碧桂園信用困境可能會蔓延到中國的房地產和金融市場，尤其是這可能會進一步

削弱市場情緒，並延後中國房地產行業的復甦。



＊特斯拉又減價，車股很生氣＊



內地新一輪汽車價格戰已打響，特斯拉最新在微博宣布，Ｍｏｄｅｌ Ｙ長續航版起即日起

售價從３１﹒３９萬元調整為２９﹒９９萬元，Ｍｏｄｅｌ Ｙ高性能版從３６﹒３９萬元調整

為３４﹒９９萬元，兩款車型均減價１﹒４萬元。

其他車股今早反應激烈，長安汽車（深：０００６２５）跌６％，長城汽車

（滬：６０１６３３）跌５﹒５％，比亞迪（深：００２５９４）跌５﹒４％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）跌３％，北汽藍谷（滬：６００７３３）跌２﹒４％，上汽集團

（滬：６００１０４）跌２﹒２％。（ｅｙ）

