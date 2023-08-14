《經濟通通訊社１４日專訊》在上周一系列經濟數據均亮出警號之後，明日中國將公布７月

工業生產、投資及消費數據，預計消費增長加速、工業生產及投資活動持穩，另外多家大行均不

排除本月降息的可能性，明日將有４０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）到期

，關注人行續做時會否下調利率，作為貸款市場報價利率（ＬＰＲ）的前奏。

Ａ股市場早段先受新增社融信貸數據「雪崩」及碧桂園（０２００７）債務風險加劇消息刺

激急跌，三大指數在午間收市均跌超過１％，午後則在互聯網、電信、傳媒等板塊拉動下跌幅收

窄，滬綜指全日跌０﹒３４％，報３１７８﹒４３點，盤中低見３１４１﹒６６點，創今年１月

５日以來新低；深成指跌０﹒５％，創業板指挫１﹒０２％。

兩市全日成交７４１９億元，較上日（１１日）跌２﹒８％，陸股通今日淨流出４６﹒６３

億元，屬連續第六日流出，累計流出超過３００億元。



＊地產股跌幅收窄，車股繼續挫＊



碧桂園未能按時兌付兩筆美元債利息後，最新公布旗下１１隻境內債券由周一（１４日）開

巿起停牌，據報涉及的債券規模約為１５７﹒０２億元，其中到期日最早的是９月２日。另外，

國資房企遠洋集團（０３３７７）公布，其美元債在寬限期內仍未能支付票據導致違約。

地產股早段顯著跌，午後跌幅收窄，新城控股（滬：６０１１５５）挫２﹒８％，金地集團

（滬：６００３８３）跌２﹒２％，新湖中寶（滬：６００２０８）跌１﹒５％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌１﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）揚０﹒４％。

內地新一輪汽車價格戰已打響，特斯拉最新在微博宣布，Ｍｏｄｅｌ Ｙ長續航版及高性能

版均減價１﹒４萬元。車股反應激烈，比亞迪（深：００２５９４）跌５﹒２％，長安汽車

（深：０００６２５）跌４﹒９％，長城汽車（滬：６０１６３３）跌４﹒５％，上汽集團

（滬：６００１０４）跌２﹒２％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌２﹒１％。



＊知識產權概念午後落鑊＊



中融信託部分資金池產品爆雷，分別涉及金博股份（滬：６８８５９８）和南都物業

（滬：６０３５０６）。兩隻股份開盤雙雙大跌超過６％，全日收市金博股份跌５﹒７％，報

９９﹒２２元，南都物業跌１﹒１％，報１２﹒９９元。

知識產權概念今早先低開，其後顯著反彈，午後升幅更進一步擴大，其中，中原傳媒

（深：０００７１９）、人民網（滬：６０３０００）、安妮股份（深：００２２３５）漲停，

新華網（滬：６０３８８８）升８﹒８％，創業黑馬（深：３００６８８）升５％，京華激光

（滬：６０３６０７）、中文在線（深：３００３６４）走高４﹒７％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８５５﹒９１ －０﹒７３

上證綜合指數 ３１７８﹒４３ －０﹒３４ ３２２６﹒３２

上證Ａ股指數 ３３３２﹒０１ －０﹒３４

深證成份指數 １０７５５﹒１４ －０﹒５０ ４１９３﹒２９

深圳創業板指數 ２１６４﹒６９ －１﹒０２

上證Ｂ股指數 ２６９﹒８０ －０﹒９０ １﹒３２

深證Ｂ股指數 １１７８﹒３９ －０﹒９８ ０﹒８２

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