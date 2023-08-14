《海納智見》自７２４政治局釋放了明顯的穩增長信號後，政策發力及基本面改善預期下Ａ

股及相關板塊開始邊際修復。如今距離會議已經過去近三周時間，會議後哪些政策已經出台？對

應板塊市場表現如何？本文分別梳理政治局會議後各部委及地方政府出台的相關政策及各板塊的

市場表現情況。



政策端：７２４政治局會議後房地產政策持續「調整優化」。７２４政治局會議對房地產的

表述整體較為積極，會後各部委及地方政府接連發聲，地產政策「調整優化」不斷落地。具體而

言，中央層面，各部委、重大會議明確地產政策調整方向；地方政府層面，一線城市接連表示要

優化地產政策，部分地方地產政策已出現調整。市場端：會議後市場對地產預期明顯修復，相關

板塊整體領漲。７２４政治局會議召開後地產鏈開始領漲，房地產指數估值也已基本恢復至去年

１１月底至１２月初的階段性高點水平。



政策端：發改委出台促消費「二十條」，相關部門已相繼跟進發布促消費政策舉措。７２４

政治局會議將擴內需和促消費放在更重要的位置，會後從中央到地方層面的接續政策陸續出台。

中央層面，發改委、工信部、文旅局、市場監管局陸續發聲；地方層面，河南省、福建省、山東

省的接續政策也在接連出台。市場端：會議後消費板塊整體弱修復，細分行業漲跌分化。政治局

會議後截至目前消費板塊的超額收益仍不明顯，漲幅居前的基本為今年２月以來跌幅較大的行業

，而前期跌幅同樣較大的醫藥板塊則因新一輪事件衝擊而進一步走弱。



政策端：投資端、融資端、交易端等方面政策相繼發布。７２４政治局會議對資本市場的定

調更為積極，隨後證監會發聲、北交所交易端措施率先出台，７３１國常會再提「活躍資本市場

」後，證監會、滬深交易所相繼發布關於規範資本市場的有關政策。從融資端實際情況來看，今

年７月ＩＰＯ上會過會的數量已明顯減少。市場端：會議後券商股大幅上漲，市場風險偏好短期

明顯修復後有所走弱。本次政治局會議後，直接受益於活躍資本市場政策的券商迎來明顯上漲。

此外，政治局會議後市場風險偏好短期出現明顯修復，但近期有所走弱。



政治局會議後市場情緒曾一度得到明顯提振，但近一周Ａ股各大指數再度調整，後續需重點

跟蹤政策落地及經濟修復情況。目前來看部分經濟數據實際已有企穩跡象。往後看，隨著穩增長

政策持續發力穩定市場預期和信心，經濟和盈利的拐點進一步明確，市場有望迎來政策面和基本

面共振；預計經濟增長有望提速，全年ＧＤＰ同比增速有望達５﹒３％。在經濟回暖的背景下，

預計Ｑ２－Ｑ４ Ａ股盈利將穩步復蘇，２０２３年全Ａ歸母淨利潤同比增速有望接近１０％。

行業角度關注性價比高的消費，低估低配且存在短期修復催化，科技是中長期焦點。擴內需方面

，短期內對應細分行業中消費的彈性或更大。現代產業體系方面，從政策和技術端關注數字經濟

業績釋放的方向，一是政策發力的數字基建、信創等領域，二是技術變革下人工智能及上游半導

體等領域。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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