《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布的各項融資數據現「斷崖式下跌」，大幅差過預

期，其中７月份社會融資規模增量為５２８２億元（人民幣．下同），遠遜於市場預期的１﹒１

萬億元，創２０１７年有數據以來新低，月內人民幣貸款增加３４５９億元，創２００９年１１

月以來新低，比預期的８０００億元低超過一半，而且住戶貸款中長期貸款增量出現負值，減少

６７２億元，意味著房貸存量按月有所減少。

惟人民銀行主管報紙《金融時報》引述意見指，評判金融支持實體經濟的力度不應單看一個

月的貸款新增量，短頻的單月貸款增減易受上年基數、季節因素、金融機構考核壓力、地方政府

追求時點金融指標等多重因素的擾動，波動較大。招聯首席研究員董希淼對報道指，就像評判一

個家庭是否有錢，不應單看一個月的淨收入，而是要綜合看家庭的總資產和近一段時期的總收入

，他表示，「如果從今年貸款的累積量來看，金融對實體經濟的支持力度未減」。

董希淼續指，６月社會融資規模和人民幣貸款強勢反彈，增長較快，金融機構信貸投放提前

衝量，一定程度上構成對７月的透支，此外也要考慮到季節性因素，７月本是信貸投放小月，洪

水等自然災害也產生了一定影響。

報道又指，在當前複雜嚴峻的大背景下，金融管理部門要實現「短期紓困和長期發展、經濟

增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡」的多重平衡，不能用多或少來對應好和壞，貨幣政策既

要兼顧經濟發展也要防住風險。報道引述專家指，貨幣政策要更加精準發力，信貸增加首要是需

要關注是經濟的需求，出現階段性波動也屬正常現象。（ｅｙ）

