《經濟通通訊社１４日專訊》據傳中國民營資產管理龍頭中植集團出現流動性危機，旗下四

大財富公司的理財產品集體逾期支付，而近來多家上市公司公告稱，中植系旗下融資平台中融信

託產品出現逾期，令這個財富帝國以至於中國信託業所面臨的危機再度引發關注。

據外電報道，國家金融監督管理總局上個月成立了工作組，以摸清中融信託的未償付債務和

風險情況，當局要求中融信託報告兌付計劃，以及哪些資產可供處置來應對流動性緊張情況。

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