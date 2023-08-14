《經濟通通訊社１４日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，雪域雲海關聯公司武漢雪域雲海網絡科技

有限公司近日發生工商變更，碧桂園生活服務集團股份有限公司退出股東行列，退出前持股

５１％，武漢威遠德廣房產信息諮詢有限公司增持股份至１００％。同時，徐彬淮卸任法定代表

人、董事長，孫秀高接任法定代表人、並擔任執行董事。

武漢雪域雲海網絡科技有限公司成立於２０１６年１０月，註冊資本１９８２﹒４３萬元（

人民幣．下同胞，經營範圍含網絡與信息安全軟件開發、網絡技術服務、企業管理等。

碧桂園服務成立於２００４年４月１９日，註冊資本３﹒６億元，法人代表為李長江，經營

範圍包括職業中介活動，勞務派遣服務，第二類增值電信業務，建設工程施工等，目前由佛山市

碧桂園管理服務有限公司、佛山市碧桂園管理顧問有限公司各持股５０％。佛山市碧桂園管理服

務、佛山市碧桂園管理顧問均由碧桂園物業香港控股有限公司１００％持股。其對外有１７８家

投資企業。

威遠德廣成立於２０１９年１月，註冊資本為１０００萬元，法定代表人為孫秀高，經營範

圍含房地產信息諮詢，規劃設計諮詢，房地產居間代理服務等。公司大股東為胡玲，持股

５２﹒７１％。（ｓｌ）

