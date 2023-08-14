《經濟通通訊社１４日專訊》內地將於明日公布７月工業增加值、投資和消費數據。據《路

透》綜合約３０家機構預估中值顯示，受暑期出遊消費帶動，７月社會消費品零售總額增速料從

６月的３﹒１％升至４﹒７％。當月工業生產持穩運行，規模以上工業增加值同比增速料與上月

一樣為４﹒４％。房地產行業現金流和去化壓力仍大，投資信心不足，不過基建動能偏強，綜合

預計１－７月固定資產投資同比增速亦持平於１－６月的３﹒８％。



＊地產偏弱惟基建改善，固投增速料與前值持平＊



華創證券首席宏觀分析師張瑜稱，７月社零的關鍵變化在於暑期出遊，預計同比將升至

４﹒５％。就工業而言，張瑜指出，製造業基礎原材料相關行業生產或有所恢復，預計７月工業

增加值同比增速擴至４﹒６％。從投資來看，地產依然偏弱，但基建有改善跡象，預計固定資產

投資累計增速與前值持平。

凱投宏觀認為，７月經濟未能取得進一步進展，製造業ＰＭＩ和出口數據均表明國內外需求

疲軟，汽車銷售等表明７月零售可能繼續缺乏動力。該機構預計，７月零售和工業同比增速分別

在２％和４﹒４％；房地產投資７月幾乎肯定將進一步下跌，儘管地方債加速發行推動下，基礎

設施支出會從本月回升，但不會反映在７月數據中，預計１－７月固定資產投資同比增長

３﹒７％。（ｓｌ）

