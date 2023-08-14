【ＦＯＣＵＳ】信貸、信託；賣地，賣車－－本周末發酵的數據和故事，再次指向中央政治

局會議７月的癥結把脈，「國內需求不足」、「重點領域風險隱患較多」。從恒指到上證，周一

（１４日）雙雙跌回重磅會議前，再令坊間開估，刺激政策料本月中下旬密集出台。這一次能否

得償所願？



＊新增貸款腰斬，央媽再強調幣策防風險＊



將於周二（１５日）揭盅的７月消費、投資、工業數據，因斷崖式下跌的７月信貸數據，似

提前蒙上層陰影。人民銀行周末公布，７月新增人民幣貸款３４５９億元（預期：７８００億元

），按年腰斬令「季節性」解釋略顯蒼白，背後是消費信心不足、地產螺旋下跌，拖累住戶貸款

按年減少２００７億元。此外，７月住戶存款銳減８０９３億元，或顯示坊間測算的上半年

２﹒５萬億元提前還貸潮持續。

央媽對此如何解讀？人行旗下《金融時報》就指，短頻的單月貸款增減易受上年基數、季節

因素、金融機構考核壓力、地方政府追求時點金融指標等多重因素的擾動，波動較大，貨幣政策

既要兼顧經濟發展也要防住風險。

說到風險，除了近期接連發布巨虧財報的恒大、碧桂園、花樣年等內房，民營金融巨頭「中

植系」旗下中融信託，周末同傳出３５００億元信託產品停止兌付，相當於其６２９３億元信託

資產的逾半直面暴雷風險。



＊車市競爭加劇，淨息差制約降存量房貸＊



息息相關的負面消息還有，機構測算，７月全國土地出讓金按年降４９﹒７２％，較財政部

公布的上半年２０﹒９％的跌幅急劇擴大。賣地收入縮水勢衝擊地方財政，並可能殃及城投債兌

付；數據顯示，未來１２個月天津、青海、雲南三地的城投債到期佔比均高於５０％。

樓市螺旋式下跌預期，攪動居民中長貸、信託兌付、地方財政，而在看起來熱火朝天的汽車

消費市場，同樣暗流湧動。繼上汽、奇瑞、蔚來、零跑等本月以來紛紛祭出降價、補貼的促銷招

數，１月曾搶先挑起價格戰的特斯拉，今起再下調內地Ｍｏｄｅｌ Ｙ長續航版及高性能版起售

價至３０萬元、３５萬元門檻以下，勢再掀中高端電動車價格戰的血雨腥風，拖累國產之王比亞

迪半日急挫７﹒５％。

因重磅會議而單日（７月２５日）暴力拉升的Ａ股、港股雙雙跌回會議前，除了下半年預期

中的進一步降準，更多刺激何時將至？若看看銀行的淨息差，以及「精準有力實施宏觀調控」的

表述

，無論是大力度下調存量房貸還是大規模發放一次性消費券，都顯得可望而不可及。如同諾獎得

主克魯格曼最新所指，中國這個超級大國所面對的系統性問題，理想情況下，將通過推動長期需

要的改革，令家庭獲得更多收入來解決。

