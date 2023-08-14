《經濟通通訊社１４日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，有關實

際控制人控制的股東及與實際控制人簽署一致行動人士的股東告知，截至本月１０日，在減持計

劃下已通過集中競價方式減持約３０７２﹒４３萬股Ａ股，佔約１﹒０４％股權，套現約２１億

元（人民幣．下同）。

該集團指，有關股東以每股６５﹒１５至７７﹒９１元減持股份，持股比例由約

２２﹒０２％降至２０﹒７８４％，而有關減持計劃未實施完畢。（ｗｈ）

