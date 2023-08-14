《經濟通通訊社１４日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，有關實
際控制人控制的股東及與實際控制人簽署一致行動人士的股東告知，截至本月１０日，在減持計
劃下已通過集中競價方式減持約３０７２﹒４３萬股Ａ股，佔約１﹒０４％股權，套現約２１億
元（人民幣．下同）。
該集團指，有關股東以每股６５﹒１５至７７﹒９１元減持股份，持股比例由約
２２﹒０２％降至２０﹒７８４％，而有關減持計劃未實施完畢。（ｗｈ）
銀行定存加息至超過5厘！即刻上etnet格最佳定存息率！► 了解詳情
14/08/2023 08:00
《國企紅籌》藥明康德（２３５９）控制人沽１％股權套２１億人幣
《經濟通通訊社１４日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，有關實
際控制人控制的股東及與實際控制人簽署一致行動人士的股東告知，截至本月１０日，在減持計
劃下已通過集中競價方式減持約３０７２﹒４３萬股Ａ股，佔約１﹒０４％股權，套現約２１億
元（人民幣．下同）。
該集團指，有關股東以每股６５﹒１５至７７﹒９１元減持股份，持股比例由約
２２﹒０２％降至２０﹒７８４％，而有關減持計劃未實施完畢。（ｗｈ）
銀行定存加息至超過5厘！即刻上etnet格最佳定存息率！► 了解詳情
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰