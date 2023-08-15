《缸邊隨筆》繼恒大（０３３３３）之後，另一內房巨企碧桂園（０２００７）也「出事」

，內房股價昨（１４日）普遍腳軟。中國７月份ＣＰＩ雖降０﹒３％，但單消費通脹低卻不代表

就會有通縮。不過，加上這個被比喻為「恒大２﹒０」的再一次內房危機，在涉及生產的物價指

數（ＰＰＩ）與ＣＰＩ同樣報跌，以及出口價格下滑這背景下，內地經濟出現通縮的機會便大大

增加。



碧桂園上周初有共２２５０萬美元（約１﹒７４億港元）到期的美元債息未能如期支付，反

映它陷入嚴重財困。市場有樂觀者初以為，只要碧桂園在３０天寬限期內解決流動性問題，便可

度過難關。不料幾天後卻突然宣布，１１隻境內１年內到期的公司債券自昨天起停牌，涉及金額

共約１５７億元（人民幣．下同）（約１７０億港元）。至於碧桂園的海外債券則有１７隻，大

部分明年１月到期，涉資１０７﹒９５億美元（約８３６﹒６億港元）。



＊是巨浪 不是漣漪＊



面對債務違約危機，碧桂園擬重組債務，但不容易。摩根士丹利就指，碧桂園未來６個月將

有大批債務到期，再融資渠道卻很有限。雪上加霜的是，地方政府可能會嚴限碧桂園預付抵押金

的使用，供應商亦很可能停供建築物料，隨時導致樓盤停工。今時絕大部分的買家都已卻步，奢

望銷售帶來資金回籠並不切實際，碧桂園的資產價值和流動性都將進一步惡化，要翻身就難上加

難。



內房巨企如恒大、碧桂園等出事，除了相關業主、債權人及持份者等會成為苦主之外，其他

與之相關的上、中、下游企業老闆、員工，或涉及以千萬計的家庭生計。這個連鎖反應影響之大

，難以估量。



舉個例子，內地酒企老白乾酒（滬：６００５５９）昨即宣布，他們沒買中植、中融系（副

文一）相關產品，並強調只會買安全性高、流動性好、風險較低、不影響企業日常經營活動的理

財產品。一家來自「飲食」領域的釀酒企業，竟跨界對風馬牛的「住房」巨企危機迅作反應，急

急與個別資產管理公司撇清關係，就知今次碧桂園激起的並不是漣漪，而是滔天巨浪，不能簡單

視之為內房企出事。



＊中國版「雷曼」上演？＊



補敘一筆：中植是中國最大的民營資產管理集團，在６月首次出現債務違約，涉資達

２３００億元（約２４８０億港元）。其資金鏈斷裂其中一大原因正是像碧桂園的內房巨企陷入

債務危機，旗下中融信託投資於房地產的金融產品已遭「停止兌付」，最少涉資３５００億元（

約３７８０億港元）。有人估計，若中植倒下，影響便會如海航倒下般巨大。有人甚至認為，今

時正在上演中國版「雷曼海嘯」。



＊放水盤活免通縮＊



無論是碧桂園，還是中植、中融，諸如此類的金融危機動輒以千萬億元計，那便不是ＣＰＩ

升跌多少可堪比擬。如果中國經濟因此而出現通縮（副文二），對１４億人來說，絕不是好事。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Ｐａｕｌ Ｋｒｕｇｍａｎ）近日就撰文表示，中國經濟在疫後沒

有激增，反而正經歷通縮，這與１９９０年代的日本經濟放緩情況相似。



在這氣氛下，中國經濟走勢實難言樂觀。其實，碧桂園謂流動性出問題，中植說資金鏈斷裂

，都是「水源」問題。今時全國融資租賃餘額達５０００多萬億元，或反映了企業不敢借，導致

「水源」不足，如此發展下去，終非長久之計。不知道金融機構還有沒有勇氣放債，企業還有沒

有膽量借貸？阿爺放水，雨露均霑，盤活經濟，讓老百姓免於通縮。



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【副文一】中植：經營木材起家



中植原是一家經營木材的企業，２００１年聯合地方國資機構，組建中融信託，從此便由實

業轉型為金融集團。２０１９年，中融信託管理資產達７５６４億元（人民幣，下同），今時控

制８家Ａ股公司。



中植擁有金融業「全牌照」，旗下機構除中融信託、中融基金、橫琴人壽、恒邦財險等之外

，還有９家資產及財富管理的公司。



中植系旗下「中融國際信託」的投資者日前陸續收到產品停止兌付通知，但有指停止兌付前

，中融還在吸資，涉及資金不亞於恒大，虧損逾千億元，涉及３００萬元以上淨資產投資者逾

１０萬人。



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【副文二】通通都縮



通縮（Ｄｅｆｌａｔｉｏｎ）是通貨緊縮的簡稱，與通脹相反，那是當通脹率低於０時，市

場上商品和服務的價格均有下跌的情況，故也稱為「負通脹」。



當商品和服務價格下降，消費者就增加了貨幣的購買力。若價格輕微下降，或會刺激消費，

這對消費者似乎是好事，但價格持續下降，便會對經濟造成非常壞的影響。



如果明天你可用相同數量的錢，買到比今天更多商品和服務，你便會傾向延遲消費，導致經

濟的活動停滯，帶來惡性循環，包括更高的失業率、更低廉的產品或服務、更少的支出等。賤物

鬥窮人，而通縮社會更往往出現嚴重的經濟衰退。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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