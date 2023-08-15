  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

15/08/2023 11:27

【數據解讀】統計局：消費回落主要受汽車銷售放緩影響

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》７月社會消費品零售總額同比增長
２﹒５％，遠低於預期的增長４﹒７％，比上月回落０﹒６個百分點，且為２０２２年１２月以
來低點。
　　國家統計局新聞發言人付凌暉在發布會表示，消費回落主要受汽車銷售放緩影響。下階段，
從大數據觀測情況看，旅遊消費有望持續回暖，隨著促進電子產品、家居消費等政策措施顯效，
相關消費有望逐步改善。同時市場供給逐步優化，為消費擴大創造有利條件。隨著中國新能源汽
車產品品質提高，７月份新能源汽車銷售量同比增長超過３０％。
　
＊暑期旅遊帶動，７月營業性客運量同比增４７％＊
　
　　他指出，服務消費增長較快。１－７月份，服務零售額同比增長２０﹒３％，明顯快於商品
零售額增速。在暑期旅遊出行帶動下，交通、住宿、餐飲等服務零售額增長較快。７月份，營業
性客運量同比增長４７％，餐飲收入增長１５﹒８％。從７月份全國電影票房收入環比增長
１１１％，觀影人次環比增長１００﹒７％。
　　１－７月份，全國實物商品網上零售額同比增長１０％，佔社會消費品零售總額比重達到
２６﹒４％，對同期社會消費品零售總額增長貢獻率達到３５％，連續４個月提升。此外，線下
消費活動增多，實體店鋪零售平穩增長。１－７月份，限上實體店零售額同比增長４﹒２％。其
中，百貨店、便利店分別增長８﹒２％和７﹒５％。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金