《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》７月社會消費品零售總額同比增長

２﹒５％，遠低於預期的增長４﹒７％，比上月回落０﹒６個百分點，且為２０２２年１２月以

來低點。

國家統計局新聞發言人付凌暉在發布會表示，消費回落主要受汽車銷售放緩影響。下階段，

從大數據觀測情況看，旅遊消費有望持續回暖，隨著促進電子產品、家居消費等政策措施顯效，

相關消費有望逐步改善。同時市場供給逐步優化，為消費擴大創造有利條件。隨著中國新能源汽

車產品品質提高，７月份新能源汽車銷售量同比增長超過３０％。



＊暑期旅遊帶動，７月營業性客運量同比增４７％＊



他指出，服務消費增長較快。１－７月份，服務零售額同比增長２０﹒３％，明顯快於商品

零售額增速。在暑期旅遊出行帶動下，交通、住宿、餐飲等服務零售額增長較快。７月份，營業

性客運量同比增長４７％，餐飲收入增長１５﹒８％。從７月份全國電影票房收入環比增長

１１１％，觀影人次環比增長１００﹒７％。

１－７月份，全國實物商品網上零售額同比增長１０％，佔社會消費品零售總額比重達到

２６﹒４％，對同期社會消費品零售總額增長貢獻率達到３５％，連續４個月提升。此外，線下

消費活動增多，實體店鋪零售平穩增長。１－７月份，限上實體店零售額同比增長４﹒２％。其

中，百貨店、便利店分別增長８﹒２％和７﹒５％。

