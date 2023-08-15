《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》７月規模以上工業增加值同比增長

３﹒７％，低於預期，國家統計局新聞發言人付凌暉在發布會表示，今年以來規模以上工業企業

利潤降幅連續收窄，７月份ＰＰＩ改善有助於企業效益回升。下階段，盡管面臨市場需求制約，

但隨著經濟恢復，產業升級持續推進，新動能積聚壯大，工業運行有望保持總體平穩。

他指出，７月份工業生產主要特點：一是高端製造和智能產品製造發展總體較好，以航空航

天為代表的高端製造業較快增長。７月份，規模以上航空航天器及設備製造業增加值同比增

１１﹒２％。居民對智能消費產品的需求擴大，帶動相關產業增長。７月份，智能消費設備製造

業增加值同比增長１５﹒３％。

二是綠色轉型動能不斷集聚。新能源汽車、光伏電池等產品較快增長，對上下游行業帶動也

在增強。７月份，新能源汽車、充電樁產量分別增長２４﹒９％和２６﹒６％。太陽能電池、太

陽能工業用超白玻璃產品產量分別增長６５﹒１％和５２﹒３％。

三是原材料行業生產加快。隨７月份，原材料製造業增加值同比增長８﹒８％，比上月加快

２個百分點。其中，鋼鐵、石油煤炭加工行業增加值分別增長１５﹒６％和１４﹒８％。

此外，工業產銷銜接水平提升。隨著工業企業庫存去化，７月規上工業產銷率升高到

９７﹒８％，為近期各月最高，這有利於增強企業生產積極性。



