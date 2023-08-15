《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》今年７月中國出口同比下降了９﹒２％，

以美元計價出口額連續兩個月處於兩位數的負增長，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，前７個

月，進出口總額同比增長０﹒４％，其中出口增長１﹒５％，出口佔全球出口市場的份額總體穩

定。中國出口產品的國際競爭力依然較強。７月份中國進出口總額同比下降８﹒３％，其中出口

下降９﹒２％，主要有兩方面的因素：

一是全球製造業低迷，外需收縮的影響持續。７月份，全球製造業ＰＭＩ為４８﹒７％，連

續１１個月處於收縮區間。其中，新出口訂單指數為４６﹒４％，比上月下降０﹒７個百分點。

二是上年同期基數較高，同比增速有所回落。去年４月份，受部分地區疫情的影響，進出口

大幅回落。去年５－７月份，隨著積壓訂單的集中釋放，進出口增速連續加快。其中去年的７月

份當月進出口增長了１６﹒３％，其中出口增長了２４﹒１％，均為去年月度的最高增速。上年

同期基數的升高，影響今年７月份的進出口速度。



＊首７月中國汽車出口同比增１１８﹒５％＊



下階段盡管面臨不少困難，但中國產業體系完整，供給能力充足，外貿韌性強的特點明顯。

在各項穩外貿政策作用下，外貿進出口規模有望保持總體穩定。活力較強的民營企業進出口增長

較快。１－７月份，民營企業進出口同比增長６﹒７％，明顯快於全部進出口總額的增速，占外

貿總值的比重達到５２﹒９％。前７個月中國對「一帶一路」沿線國家進出口同比增長７﹒４％

，快於全部進出口增速。在新能源汽車出口增長的帶動下，１－７月份中國汽車出口同比增長

１１８﹒５％。

