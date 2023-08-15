  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

15/08/2023 10:29

【聚焦數據】統計局：將暫停發布青年人失業率，完善統計工作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉在發布會表
示，自今年８月份開始，全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布，主要原因是，經
濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化。
　　付凌暉表示，近年來，中國城鎮青年人中，在校學生規模不斷擴大。２０２２年，中國１６
－２４歲城鎮青年有９６００多萬人，其中在校學生達到６５００多萬人。在校學生的主要任務
是學習，畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，社會各方面有不同的看法，需要進
一步研究。同時，隨著中國居民受教育水平提高，青年人在校學習時間增加，在勞動力調查統計
中，對於青年人年齡範圍的界定也需要進一步研究。
　
＊學者指青年失業率被低估＊
　
　　付凌暉在上月召開的發布會上已經預言，下個月的青年失業率還會上升，主要由於青年畢業
生、年輕人集中進入就業市場。而上月公布的６月１６－２４歲勞動力調查失業率為２１﹒３％
，刷新有記錄以來高點。不過，隨後內媒引述北京大學副教授張丹丹研究指出，若將約１６００
萬名躺平、啃老等不工作者均視為失業，中國３月青年實際失業率最高上看４６﹒５％，遠高於
官方當時公布的１９﹒７％。
　　

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金