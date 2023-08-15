《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉在發布會表

示，自今年８月份開始，全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布，主要原因是，經

濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化。

付凌暉表示，近年來，中國城鎮青年人中，在校學生規模不斷擴大。２０２２年，中國１６

－２４歲城鎮青年有９６００多萬人，其中在校學生達到６５００多萬人。在校學生的主要任務

是學習，畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，社會各方面有不同的看法，需要進

一步研究。同時，隨著中國居民受教育水平提高，青年人在校學習時間增加，在勞動力調查統計

中，對於青年人年齡範圍的界定也需要進一步研究。



＊學者指青年失業率被低估＊



付凌暉在上月召開的發布會上已經預言，下個月的青年失業率還會上升，主要由於青年畢業

生、年輕人集中進入就業市場。而上月公布的６月１６－２４歲勞動力調查失業率為２１﹒３％

，刷新有記錄以來高點。不過，隨後內媒引述北京大學副教授張丹丹研究指出，若將約１６００

萬名躺平、啃老等不工作者均視為失業，中國３月青年實際失業率最高上看４６﹒５％，遠高於

官方當時公布的１９﹒７％。



