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AH股新聞

15/08/2023 11:00

【數據解讀】ＰＰＩ降幅收窄，統計局：主要受國際輸入性因素影響

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》內地７月ＰＰＩ同比下降４﹒４％，降幅
比上月收窄１個百分點；７月ＰＰＩ環比降０﹒２％，降幅比上月收窄０﹒６個百分點。國家統
計局新聞發言人付凌暉在發布會表示，ＰＰＩ降幅收窄對改善企業生產經營，有望發揮積極作用
。他指，從下階段情況看，盡管外部輸入性因素存在一定的不確定性，但是隨著國內經濟穩步恢
復，產業結構調整持續優化，工業領域供求關係有望逐步改善，加之上年基數逐步走低，ＰＰＩ
降幅有望進一步收窄。
　　付凌暉表示，ＰＰＩ同比降幅收窄是今年以來第一次。主要原因一是國際輸入性因素影響。
受國際市場原油、有色等價格上行影響，國內相關行業價格降幅收窄。
　　二是國內部分工業行業供求關係有所改善，相關價格降幅收窄。７月份，煤炭開採和洗選業
價格同比下降１９﹒１％，降幅比上月收窄０﹒２個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下
降１０﹒６％，降幅收窄５﹒４個百分點。
　　三是上年同期基數走低。上年７月份ＰＰＩ同比上漲４﹒２％，漲幅比上年６月份回落
１﹒９個百分點。此外，部分消費品行業價格上漲，也帶動ＰＰＩ的改善。７月份，文教工美體
育和娛樂用品製造業價格上漲６﹒３％，紡織服裝服飾業價格上漲１﹒２％。

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