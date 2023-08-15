《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》內地７月經濟表現繼續失速，全國規模以

上工業增加值同比增長３﹒７％，顯著低於預期的增４﹒４％；社會消費品零售總額僅增

２﹒５％，遠低於預期的增長４﹒７％，且為２０２２年１２月以來低點；首７月全國固定資產

投資增３﹒４％，低於預期的增３﹒８％。

國家統計局新聞發言人付凌暉在發布會表示，７月份部分主要指標增速有所放緩是月度之間

的正常波動。總的來看，７月份生產需求保持平穩增長，就業物價總體穩定，產業升級穩步推進

，民生保障有力有效，國民經濟持續恢復，總體延續向好態勢。



＊服務消費回暖，產業升級持續＊



他指出，國內需求繼續擴大。暑假旅遊等服務消費明顯回暖，對消費擴大支撐作用明顯。１

－７月份，服務零售額同比增長２０﹒３％。重點領域投資保持較快增長，１－７月份基礎設施

、製造業投資分別增長６﹒８％和５﹒７％，均快於全部投資的增速。

此外，產業升級態勢持續。高技術產業投資較快增長，１－７月份高技術產業投資同比增長

１１﹒５％，明顯快於全部投資的增速。其中，電子及通信設備製造業、科技成果轉化服務業投

資均保持較快增長。裝備製造業增勢較好，１－７月份裝備製造業增加值同比增長６﹒１％，繼

續快於全部規模以上工業。現代服務業發展向好。１－７月份信息傳輸、軟件和信息技術服務業

生產指數同比增長１１﹒９％。

創新和綠色發展勢頭向好。１－７月份，科學研究和技術服務業投資同比增長２３﹒１％，

７月份智能消費品製造業增加值同比增長１５﹒３％，綠色低碳轉型持續深入，新能源產品較快

增長，７月份新能源汽車、太陽能電池產量分別增長２４﹒９％和６５﹒１％。

