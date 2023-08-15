《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》內地７月經濟表現繼續失速，全國規模以
上工業增加值同比增長３﹒７％，顯著低於預期的增４﹒４％；社會消費品零售總額僅增
２﹒５％，遠低於預期的增長４﹒７％，且為２０２２年１２月以來低點；首７月全國固定資產
投資增３﹒４％，低於預期的增３﹒８％。
國家統計局新聞發言人付凌暉在發布會表示，７月份部分主要指標增速有所放緩是月度之間
的正常波動。總的來看，７月份生產需求保持平穩增長，就業物價總體穩定，產業升級穩步推進
，民生保障有力有效，國民經濟持續恢復，總體延續向好態勢。
＊服務消費回暖，產業升級持續＊
他指出，國內需求繼續擴大。暑假旅遊等服務消費明顯回暖，對消費擴大支撐作用明顯。１
－７月份，服務零售額同比增長２０﹒３％。重點領域投資保持較快增長，１－７月份基礎設施
、製造業投資分別增長６﹒８％和５﹒７％，均快於全部投資的增速。
此外，產業升級態勢持續。高技術產業投資較快增長，１－７月份高技術產業投資同比增長
１１﹒５％，明顯快於全部投資的增速。其中，電子及通信設備製造業、科技成果轉化服務業投
資均保持較快增長。裝備製造業增勢較好，１－７月份裝備製造業增加值同比增長６﹒１％，繼
續快於全部規模以上工業。現代服務業發展向好。１－７月份信息傳輸、軟件和信息技術服務業
生產指數同比增長１１﹒９％。
創新和綠色發展勢頭向好。１－７月份，科學研究和技術服務業投資同比增長２３﹒１％，
７月份智能消費品製造業增加值同比增長１５﹒３％，綠色低碳轉型持續深入，新能源產品較快
增長，７月份新能源汽車、太陽能電池產量分別增長２４﹒９％和６５﹒１％。
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