《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，７月

份部分主要指標有所回落，是月度間的正常波動。他重申，當前中國經濟不存在通縮，下階段也

不會出現通縮。從整體看，經濟運行在恢復，從貨幣條件看，廣義貨幣增長、市場流動性總體充

裕。從價格看，７月ＣＰＩ由上月同比持平轉為同比下降０﹒３％，但環比由上月的下降轉為上

漲。

７月ＣＰＩ轉負，同比跌０﹒３％，其轉降主要是由於以下幾個因素：一是食品價格由上漲

轉為下降。７月份食品價格同比下降１﹒７％，上月為上漲２﹒３％，影響ＣＰＩ下降０﹒３個

百分點。其中豬肉價格下降２６％，影響ＣＰＩ下降０﹒４個百分點，主要是由於上年同期食品

價格的基數比較高導致的。



＊７月核心ＣＰＩ漲幅擴，市場供求現積極變化＊



二是上年同期的基數較高，上年７月份ＣＰＩ同比上漲２﹒７％，漲幅比上年６月份擴大

０﹒２個百分點，這些是影響ＣＰＩ同比轉降的主要因素。盡管７月份ＣＰＩ同比轉降，但是從

環比來看是由降轉漲，為今年連續５個月環比下降之後的首次上漲。

７月份ＣＰＩ環比上漲０﹒２％，其中非食品價格由上月環比下降０﹒１％轉為７月份上漲

０﹒５％，主要是由於暑期出行服務價格上漲帶動。從服務價格來看，７月份服務價格同比上漲

１﹒２％，漲幅比上月擴大０﹒５個百分點。其中，飛機票、賓館住宿、旅遊等價格分別上漲

１１﹒９％、１３﹒２％、１３﹒１％，出行服務需求擴大對價格的帶動作用明顯。

從扣除能源的工業消費品價格來看，７月份同比下降０﹒３％，降幅比上月收窄。扣除食品

能源以外，核心ＣＰＩ情況來看，７月份核心ＣＰＩ同比上漲０﹒８％，漲幅比上月擴大０﹒４

個百分點，這也表明，市場供求關係出現了一定的積極變化。因此，從這些情況來判斷，７月份

ＣＰＩ同比下降很大可能性是短期現象。

付凌暉表示，下階段，隨著經濟恢復向好，市場需求持續擴大，供求關係有望逐步改善，加

之上年同期高基數的影響逐步消除，ＣＰＩ同比漲幅將逐步回到合理水平。

