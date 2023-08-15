《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》上海市政府發布《推動數據要素產業創新

發展行動方案（２０２３－２０２５年）》，提出的目標是到２０２５年，數據要素市場體系基

本建成，國家級數據交易所地位基本確立；數據產業規模達５０００億元人民幣，年均復合增長

率達１５％，引育１０００家數商企業；建成數鏈融合應用超級節點，形成１０００個高質量數

據集，打造１０００個品牌數據產品，選樹２０個國家級大數據產業示範標杆。

《方案》提出，要加快新基建布局。建設泛在智敏的網絡連接體系，推進多雲多網聯動，鞏

固提升５Ｇ、ＩＰｖ６、北鬥通導一體化等設施能級，加強區塊鏈芯片、操作系統等創新和６Ｇ

、太赫茲、量子通信等關鍵技術應用。建設物聯數通的新型感知體系，深化新型城域物聯專網布

局，發展工業互聯網、車聯網、智能管網、智能電網，持續推進工業互聯網標識解析國家頂級節

點（上海）體系建設。建設「Ｅ級」超算載體、人工智能公共算力平台，因地制宜部署邊緣計算

資源池。到２０２５年，算力總規模較「十三五」期末翻兩番。

同時，要增強國有企業數據運營能力，推動建設企業數據中心。提升跨國企業「上雲用數賦

智」水平。強化數據賦能中小企業數字化轉型，發揮上海市企業服務雲作用，支持數商豐富數據

產品，支持公共部門、國有企業等加大對中小企業數據產品和服務採購力度。引導互聯網平台企

業、行業龍頭企業與中小微企業雙向公平授權，建立科學合理收益分配機制。支持上海數據交易

所設立數字資產板塊，研究與實體經濟相結合的數字資產上市發行和流通交易機制。

