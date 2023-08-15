《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》上海紀檢委在微信公眾號披露，上海中國

航海博物館副館長、原上港集團（滬：６０００１８）總裁嚴俊涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受

上海市紀委監委紀律審查和監察調查。

嚴峻於今年８月１日因工作原因申請辭去上港集團董事、總裁職務，同時辭去上港集團董事

會下設預算委員會主任委員的職務。辭職後，嚴俊不再擔任上港集團任何職務。

公開資料顯示，嚴俊今年５５歲，曾任上海國際港務集團黨委副書記、董事、總裁；東方海

外（國際）有限公司董事；寧波舟山港董事等職。截至２０２２年底，嚴俊持有上港集團

１６２﹒８９萬股。２０２２年，嚴俊從公司獲得的稅前報酬總額為２５２﹒７９萬元人民幣，

在上港集團董監高薪酬排行中居首位。

據《上海證券報》報道，此次嚴俊被調查，或涉及原中國足協主席陳戌源一案。嚴俊是陳戌

源在上港集團工作時一手提拔起來的老上港人。

２０１４年，陳戌源主導上港集團對上海東亞俱樂部的收購，俱樂部更名為上海上港，並在

２０１８賽季奪得隊史首個中超冠軍。２０１９年陳戌源離開上港集團，被任命為中國足協主席

。今年２月１４日，中國足球協會主席、黨委副書記陳戌源涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀

委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

值得注意的是，中國國家男子足球隊原主教練李鐵、足協原秘書長劉奕、常務副秘書長兼國

家隊管理部部長陳永亮均在接受中紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調

查。

