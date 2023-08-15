《經濟通通訊１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



加快建設高效順暢農村現代流通體系

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《中央財辦等部門關於推動農村流通高質量發展的指導意見》日前發布，旨在加快建設高效順暢

的農村現代流通體系，推進農村流通設施和業態全面融入現代流通體系，促進農村流通高質量發

展。



深化改革開放優化營商環境，政策打出「組合拳」

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商務部部長助理陳春江１４日在國務院政策例行吹風會上表示，下一步，商務部將會同相關部門

，加快落實本次《關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》，進一步放寬外

國投資者對上市公司戰略投資限制。



利好密集催化，外資多渠道流入Ａ股

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近期，多部門表示，將建設更高水平開放型新體制，全面優化營商環境，以國內大循環吸引全球

資源要素，支持符合條件的外商投資企業參與跨境投資。





《上海證券報》



進一步放寬外國投資者對上市公司戰略投資限制

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國務院日前發布《關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》。商務部透露，

下一步將進一步放寬外國投資者對上市公司戰略投資限制；支持先進製造等領域外商投資企業與

職業院校、職業培訓機構開展職業教育和培訓。



摸排受災主體需求，強化關鍵領域信貸投放

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國家金融監督管理總局近日發布《關於做好防汛救災和災後重建金融服務工作的通知》。多家銀

行表示，將通過摸排對接，明確受災主體金融需求，加大對關鍵領域信貸投放，支持受災主體的

生產生活重回正軌。



提振投資者信心是活躍資本市場的基礎

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平安證券董事長何之江建議，從助力中長期資金入市、深化「有進有出、優勝劣汰」市場生態、

發展多樣化投資交易工具、健全完善信息披露規則制度體系等方面提升資本市場活躍度，提升投

資者獲得感。





《證券時報》



民營經濟與資本市場「雙向奔赴」結碩果

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在資本市場中，民營上市公司同樣有著舉足輕重的作用，用數字概括起來就是「６４２４４」

：６０％以上的公司數量、４０％以上的總市值、２０％以上的營收、４０％以上的研發費用、

４０％以上的員工總數。



縣域商業三年行動計劃出爐

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商務部等９部門１４日發布《縣域商業三年行動計劃（２０２３－２０２５年）》，提出要建立

縣域統籌，以縣城為中心、鄉鎮為重點、村為基礎的農村商業體系。到２０２５年，在全國打造

５００個左右的縣域商業「領跑縣」。



深港雙城協同融合，迸發更大發展能量

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今年上半年深港兩地政府共同打造了多個購物節活動，深圳各區也積極推出各種深港主題的促消

費活動。從類似活動可以看出，深港兩城互為對方「引流」，也互相將對方當作自己的廣闊市場

，有望加速形成一個新的消費市場格局。（ｌｃ）

