《鍾之日記》８月１５日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



內地７月經濟表現繼續失速，全國規模以上工業增加值同比增長３﹒７％，顯著低於預期

的增４﹒４％，社會消費品零售總額僅增２﹒５％，遠低於預期的增長４﹒７％，全國固定資產

投資增３﹒４％，低於預期的增３﹒８％。

在上述重磅數據公布前，人民銀行決定開閘放水，是時隔兩個月後再下調政策息口，分別

下調逆回購及ＭＬＦ續作的利率１０基點及１５基點，貨幣寬鬆力度強於預期。滬深股市窄幅高

開，之後隨即飄綠，午後突然跌幅放大，滬綜指曾跌約１％，不過市場傳出當局擬下調股票交易

印花稅率，跌勢快速收窄，全日收跌０﹒０７％，報３１７６﹒１８點，連跌三日；深成指跌

０﹒７％，創業板指跌０﹒７４％。

從指數來看跌勢不算兇猛，但很大程度上是靠金融股穩盤，個股表現則普遍偏弱，逾

５０００隻個股中有近３５００股下跌。

國家統計局新聞發言人付凌暉在發布會表示，７月份部分主要指標增速有所放緩是月度之間

的正常波動，相關部門正積極謀劃實施促進經濟回升向好的儲備政策，下半年經濟有望保持平穩

運行，發展質量繼續提高。他並重申，當前中國經濟不存在通縮，下階段也不會出現通縮。

交投繼續頹靡，兩市全日成交７０６５億元人民幣，較上日同時段成交減４﹒８％，接近上

周四（１０日）的近月低位，而在放水效應下，陸股通今日淨流出９７﹒７３億元人民幣，連續

第七日流出，累計淨流出４００億元人民幣 。

中信証券首席經濟學家明明表示，近期經濟壓力較大，考慮到ＣＰＩ和社融增速較低，人行

降息政策符合他的判斷，他並預計貸款市場報價利率（ＬＰＲ）也將等額下降１５基點。



＊內地經濟弱，恒指曾創逾月低＊



美股在經過兩周下滑後周一（１４日）走高，市場權衡經濟軟著陸的前景，科技股創出兩周

以來最佳表現。港股受內地經濟表現差過預期而向下，午後最多跌２５９點低見１８５１３，創

逾一個月低位，之後傳出內地考慮調低股票印花稅，跌幅一度收窄。恒生指數收報１８５８１，

跌１９２點或１％，主板成交超過８１９億元。



＊股票印花稅率或降，券商股感恩＊



據《彭博》引述知情人士指，根據國務院的指示，包括財政部在內的監管機構正在討論有關

下調股票交易印花稅稅率的起草方案，不過下調時機和幅度的細節尚未確定，也不能保證高層領

導人會否批准該方案。目前，中國的股票交易印花稅稅率為０﹒１％。對上一次下調印花稅率是

在２００８年４月，稅率由０﹒３％調整為０﹒１％，同年９月由雙邊徵收改為單邊向賣方徵收

，稅率保持０﹒１％。

事實上，在中共中央政治局會議提出「活躍資本市場」論述後，降低甚至取消Ａ股股票交易

印花稅的討論便一直未停息，不過在上周滬深交易所推出的「交易端」活躍資本市場舉措中，隻

字不提降印花稅，令券商界感失望。不過從最近官媒觀點來看，降股票印花稅率並非不可討論。

《北京商報》今早發表評論文章，稱Ａ股可以考慮取消印花稅。文章指，證券交易印花稅對

於總稅收而言影響並不大，但是卻一定程度上阻礙了資本市場的活躍，徹底取消證券交易印花稅

有利於股市的發展和活躍，是股民期待的好事。

中資券商股逆市升，國聯證券（０１４５６）漲５﹒３％，中州證券（０１３７５）升

４﹒１％，華泰六八八六（０６８８６）升１﹒５％，中國銀河（０６８８１）升０﹒９％，中

信証券（０６０３０）同升０﹒９％。



＊消費不似預期，內需股遇冷＊



內地消費不似預期，７月社會消費品零售總額同比增長２﹒５％，遠低於預期的增長

４﹒７％，比上月回落０﹒６個百分點，且為２０２２年１２月以來低點。國家統計局新聞發言

人付凌暉在發布會表示，消費回落主要受汽車銷售放緩影響。又指下階段，從大數據觀測情況看

，旅遊消費有望持續回暖，隨著促進電子產品、家居消費等政策措施顯效，相關消費有望逐步改

善。

群益證券認為，從商品零售來看，儘管往年數據顯示７月零售額均較６月數值回落，但兩月

差值較疫情前有所擴大，反映出當下經濟增長存在壓力。

今年暑假內媒多番宣傳消費復甦現象，居民出行增加、旅遊業火爆、暑期檔電影票房強勁等

等，但是到統計數據上則是另一番景象。人行貨幣政策委員會委員蔡昉發文表示，為避免居民消

費信心不足從短期行為轉成長期行為，當前最緊逼的目標是刺激居民消費，要動用所有合理、合

法、合規也符合經濟規律的渠道，把錢發到居民的腰包裏。

內需股表現弱，周大福（０１９２９）跌４﹒７％，海底撈（０６８６２）跌４﹒５％，李

寧（０２３３１）跌１﹒９％，蒙牛乳業（０２３１９）跌１﹒７％，華潤萬象生活

（０１２０９）跌１﹒５％。





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